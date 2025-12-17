Acessibilidade

17 de Dezembro de 2025 • 16:22

Fim de ano

Detran e Polícia Rodoviária participam de ação de segurança nas estradas

A Operação Rodovida, coordenada pela Polícia Rodoviária Federal, está rigorosamente alinhada com importantes iniciativas de segurança global

Da redação

Publicado em 17/12/2025 às 15:47

Além da fiscalização, o Detran-MS manterá o foco na educação / Divulgação/Governo de MS

A maior ação nacional de segurança viária do Brasil começa nesta nesta quinta-feira (18) em todo o país. A Operação Rodovida 2025/2026 reúne diversas entidades ligadas ao trânsito com o objetivo de reduzir a violência durante os períodos de maior fluxo nas rodovias federais, que se estendem pelos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, até o Carnaval.

O Patrulhamento Viário do Detran-MS realizará a fiscalização das estradas de Mato Grosso do Sul, contando com o apoio essencial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRE). “Vamos reforçar nossas equipes e atuações em trechos de maior movimento durante os dias que antecedem o Natal e o Ano Novo, em nas vias urbanas e trechos de rodovias federais em parceria com a PRF”, explica o gerente Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS, Rubens Ajala.

Além da fiscalização, o Detran-MS manterá o foco na educação – nos dias 23 e 30 de dezembro, a partir das 9h, o órgão fará uma abordagem educativa direcionada aos passageiros dos ônibus no Terminal Rodoviário de Campo Grande.

A Operação Rodovida, coordenada pela Polícia Rodoviária Federal, está rigorosamente alinhada com importantes iniciativas de segurança global, como a Década de Ação pela Segurança no Trânsito (ONU) e o PNATRANS (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito).

No estado, a ação conta com a parceria ativa do Detran-MS, GGIT (Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito de Campo Grande), CETRAN (Conselho Estadual de Trânsito), AGESUL (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), PMRE (Polícia Militar Rodoviária Estadual) e CEMATRAN (Centro Educativo de Múltiplas Atividades de Trânsito da PMMS).

