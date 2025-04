Detran-MS abre curso de diretor-geral e de ensino para atuar em autoescolas

O curso será realizado presencialmente na sede do Detran-MS, em Campo Grande / Divulgação

Estão abertas as inscrições para o curso de Diretor Geral e de Ensino do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). O curso é voltado para profissionais instrutores de trânsito que queiram exercer a função de Diretor Geral ou Diretor de Ensino em Centros de Formação de Condutores.

O curso será realizado presencialmente na sede do Detran-MS, em Campo Grande, no Bloco 19. As aulas ocorrerão entre os dias 23 de junho e 9 de julho, de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h25, com disciplinas como gestão de pessoas, noções de administração e supervisão escolar, noções de direito administrativo, noções gerais de administração, o papel do CFC na sociedade, entre outras.

Para participar, os candidatos devem ter mais de 21 anos de idade, comprovar escolaridade mínima de ensino médio e apresentar o certificado de conclusão do Curso de Formação para Instrutor de Trânsito ou de Atualização para Instrutores de Trânsito.

As inscrições vão até o dia 23 de junho e podem ser realizadas pelo portal MEU DETRAN, na seção Educação. O investimento no curso é de R$ 786,90. O valor será devolvido ao aluno caso não haja o preenchimento de, no mínimo, 50% das vagas disponíveis.

*Com informações da Comunicação Detran-MS