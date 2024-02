Detran-MS abre inscrições para curso de formação de instrutores

Divulgação

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para o curso de Formação de Instrutor de Trânsito. As inscrições vão até o dia 19 de fevereiro ou até que se preencha as 40 vagas disponibilizadas.



Para se inscrever, o interessado deve acessar o portal Meu Detran, no link Educação, Cursos Presenciais e selecionar o Curso De Formação de Instrutores de Trânsito. Acesse o Portal MEU Detran aqui.



Podem se inscrever maiores de 21 anos de idade, com Ensino Médio completo, habilitados há no mínimo dois anos. Os candidatos deverão passar por uma avaliação psicológica para fins pedagógicos para realizarem a matrícula.



O curso tem 203 horas de formação com disciplinas de Legislação de Trânsito, Direção Defensiva, entre outras. As aulas serão de 19 de fevereiro a 19 de abril de 2024, na Escola Pública de Trânsito – EPT, Bloco 19, na sede do Detran, saída para Rochedo, de segunda a sexta, das 17h00 às 21h25; aos sábados pré-programados, das 07h30 às 11h55 e das 13h às 17h25; e aos domingos e feriados, se houver necessidade.



Mais informações sobre o curso, no Edital publicado no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (07/02), página 52. Acesse aqui.