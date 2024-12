Detran-MS abre lance a partir de R$ 5 mil para Honda Fit

O último leilão de 2024 de veículos aptos a circulação foi publicado pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

No edital, consta 95 lotes de 11 cidades da região sul do estado e um Honda Fit com lances a partir de R$ 5 mil.

Já entre as motocicletas, há uma Honda CG Fan de 2020 e na cor prata pode ser arrematada com lance inicial de R$ 3,3 mil.

Vale lembrar que, para essa categoria, podem participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas de qualquer natureza. O encerramento está previsto para 6 de janeiro de 2025, exclusivamente pela internet.

Já na categoria de sucatas aproveitáveis, são ofertados 36 lotes, incluindo 70 motocicletas e 21 automóveis. Nesse caso, apenas pessoas jurídicas devidamente credenciadas em qualquer Detran do país podem participar.

O leiloeiro oficial é Igor de Souza e os lances podem ser ofertados na página desouzaleiloes.com.br.

A visitação aos lotes foi programada para os dias 2 e 3 de janeiro de 2025, no Pátio da Autotran, localizado na Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, nº 51, Jardim Colibri, em Dourados. O horário de visita acontecerá das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.