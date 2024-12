Detran-MS abre leilão com Renault Sandero a partir de R$ 6 mil

Sandero no lote de leilão / Divulgação

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) deu início, nesta segunda-feira (2), a um novo leilão de veículos e sucatas, com ofertas de itens tanto para circulação quanto inservíveis.

O evento será conduzido pela leiloeira oficial Patricia Pimentel Grocoski Costa, e os interessados podem realizar seus lances até o dia 16 de dezembro, às 10h (horário local), através do site.

A visitação aos lotes estará disponível nos dias 12 e 13 de dezembro, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio da PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16, no Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande.

O leilão oferece 119 lotes de veículos em circulação, entre os quais estão 89 motocicletas e 30 automóveis. Entre os destaques estão um Renault Sandero AUTH 10 2018/2019, na cor preta, com lance inicial de R$ 6.251, e uma motocicleta Yamaha YS150 Fazer SED 2023/2024, também preta, com lance inicial de R$ 4.031. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode participar dos lances nesta categoria.

Além disso, há 74 lotes de sucata aproveitável, compostos por 63 motocicletas e 116 automóveis. Porém, apenas pessoas jurídicas cadastradas em qualquer Detran do país podem ofertar lances nesta categoria.

Na categoria de sucata inservível, um único lote está disponível, composto por 50 motocicletas e 3 automóveis, com pesagem estimada de 8.059 kg de material ferroso. Apenas pessoas jurídicas atuantes nos setores de siderurgia, fundição ou reciclagem, e devidamente credenciadas no Detran-MS, podem participar dessa parte do leilão.