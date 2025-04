Detran-MS ativa posto de atendimento exclusivo para autoescolas

Posto de atendimento do Detran-MS / Rachid Waqued/Divulgação

O diálogo e a parceria entre o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e o Sindcfc (Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Mato Grosso do Sul) garantiram a reativação do posto de atendimento exclusivo à categoria na Capital, tirando a demanda das agências e possibilitando mais agilidade no atendimento aos CFCs.

O posto de atendimento exclusivo na nova sede do sindicato, conta com duas servidoras do Detran-MS dedicadas a atender as necessidades dos CFCs. Até a semana passada, os CFCs estavam demandando não só a Diretoria de Habilitação, na sede do Detran-MS, como também a Agência do Pátio Central, que só no mês de fevereiro emitiu mais de 800 senhas, somente para este público de autoescolas.

A iniciativa representa um avanço significativo para a categoria, proporcionando mais agilidade e eficiência no atendimento às demandas dos proprietários de autoescolas, destaca o presidente do Sindicato, Henrique José Fernandes.

"Este é um momento muito importante para a categoria. Estamos recomeçando, e isso só foi possível graças à parceria e apoio do Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, e todas as diretorias envolvidas. Porque ia lá para o Detran no Pátio Central que tem 1 mil usuários por dia para serem atendidos, demora muito o atendimento, e hoje graças ao nosso Diretor-Presidente Rudel, a quem eu quero agradecer o apoio, a gente conseguiu trazer pra cá novamente, o protocolo de CNH. Ou seja, todo o serviço que a autoescola precisava fazer lá no Pátio Central, agora poderá ser feito na nossa sede. Imediatamente em que foi levada a ideia pra ele, imediatamente ele mandou executar. Sem a ajuda do Rudel seria impossível”.

A gerente regional de Campo Grande, Juliana Castro, enfatizou a sensibilidade do Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, que pediu celeridade no atendimento a essa demanda dos CFCs e também destacou a atuação integrada das diretorias de Habilitação, Engenharia e de Tecnologia da Informação, para a entrega do Posto de Atendimento.

“Importante destacar que estamos nessa busca incessante para melhorar nosso atendimento. Temos duas servidoras que darão todo suporte de atendimento e a celeridade que vocês precisam. Sejam bem vindos, a casa é de vocês. Estamos aqui para somar para entregar esse atendimento de qualidade que a gente está sempre buscando aprimorar ", enfatizou Juliana.

A ativação do posto de atendimento exclusivo do Detran-MS, aconteceu nesta segunda-feira (31) e representa um avanço para a categoria, que desde abril de 2022, enfrentava dificuldades devido à falta de um espaço físico adequado para tratar das questões administrativas e operacionais.

Os serviços de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) são os mais buscados pelos CFCs: renovação, adição, mudança de categoria. No Posto de Atendimento, as autoescolas poderão fazer protocolo do Renach, que não é feito de forma online, por exemplo. No local também é possível protocolar desistência de categoria, transferência de Renach, de outra UF (Unidade da Federação), município ou outro CFC.

O Diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando, destacou a via de mão dupla, e a importância do diálogo nessa melhoria de processos e construção de melhorias que vão refletir no cidadão.

“Isso aqui vai facilitar muito para vocês. Estamos passando por um período de mudanças em tudo. A tecnologia em tudo e a agilidade que isso traz. Acho que essa agência vai refletir no atendimento e na agilidade. Há pouco mais de um mês, nós tivemos uma mudança importante para vocês que são proprietários que não precisam mais protocolar os processos. Então é uma facilidade, é uma agilidade, mas também entra uma responsabilidade muito grande”.

Com essa ação, o Detran-MS reafirma seu compromisso com a modernização dos serviços e com o fortalecimento do setor de formação de condutores, garantindo mais eficiência e qualidade no atendimento.

O Posto de Atendimento Exclusivo do Detran-MS na sede do Sindcfc fica na Rua Sete de Setembro, 340, no Centro de Campo Grande. Além do Posto de Atendimento Exclusivo aos CFCs, o Detran-MS conta com postos semelhantes para atender os Despachantes e também os Pátios de Apreensão na Capital.

*Com informações da Comunicação Detran-MS