Detran-MS celebra 40 anos com transformação digital

Rachid Waqued

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) completou 40 anos de autarquia em 6 de maio de 2025 celebrando não apenas sua história, mas um novo momento de transformação digital e relacionamento com o cidadão. Com o lançamento oficial do novo Meu Detran, Detran em Números e da assistente virtual Glória, a autarquia marca sua entrada definitiva em uma era de serviços mais humanos, ágeis e inteligentes, em total alinhamento com a jornada de transformação digital do Governo do Estado.

Os novos produtos foram apresentados ao Governador, Eduardo Riedel, como parte do novo padrão de inovação digital da administração pública estadual nesta terça-feira (06). O novo conceito é colocar o cidadão no centro das soluções, promovendo agilidade, inclusão digital e atendimento de excelência.

O Secretário Executivo de Transformação Digital, Robson Alencar, afirma que as entregas do Detran-MS, em especial o novo Meu Detran, será modelo para toda a administração pública estadual. “O novo Meu Detran mostra a jornada do cidadão dentro de cada assunto. O Detran está sendo piloto para melhorias nos novos portais. Esse padrão é uma jornada de transformação digital que todos os órgãos estaduais terão que seguir e o Detran-MS já está fazendo”, destaca.

Diretor-Presidente do Detran-MS na terceira gestão, Rudel Trindade, avalia que o Governo do Estado e o Detran têm avançado muito nos últimos anos na área digital e acompanhado as tendências de Governos Digitais.

“Isso é importante pois traz um canal de facilidades ao cidadão. Esse é o trabalho do Governo, retribuir ao cidadão que paga taxas e tributos com serviços e facilidades. Hoje mais dois grandes e importantes serviços, um Novo Portal, baseado inclusive numa missão técnica do Governo com a Estônia, País mais digital do mundo, e que traz uma facilidade maior de interação com o cidadão. E nossa assistente virtual Glória, que através do whatsapp 3368-0500 permite acessar informações sobre seu veículo, CNH, e também possibilita ao cliente ser atendido a qualquer tempo por uma assistente humana. São produtos que facilitam muito a vida do cidadão”.

Já o novo portal Meu Detran possui design leve, moderno, acessível e pode ser acessado de qualquer dispositivo. Foi desenvolvido dentro do conceito de cidadão centrismo, colocando o usuário como protagonista. Acesse www.meudetran.ms.gov.br e confira.

O Detran em Números, é a ferramenta que disponibiliza os dados abertos do Detran-MS. O site foi todo reformulado e está com uma nova interface, para proporcionar uma experiência mais intuitiva e eficiente para jornalistas, estudantes e cidadãos que buscam estatísticas sobre veículos, habilitação, exames e infrações.

Também participaram da apresentação das novas ferramentas digitais os secretários, de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, e de Justiça e Segurança Publica, Antônio Carlos Videira, além do time de Tecnologia da Informação do Detran-MS.

