Detran-MS e técnicos industriais unem forças pela segurança viária

A palestra atendeu a um pedido direto do próprio Conselho, com objetivo central foi colocar em pauta a segurança
Divulgação/Governo de MS
No segundo dia de atividades do movimento Maio Amarelo, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) promoveu uma palestra exclusiva para profissionais do CRT-01 (Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região). A ação integra o Programa Prossegue de conscientização de profissionais de diversas áreas da sociedade.
Realizada em formato online para 45 participantes de diversos estados, a palestra atendeu a um pedido direto do próprio Conselho, com objetivo central foi colocar em pauta a segurança viária e engajar os técnicos industriais na propagação de conhecimentos que ajudem a reduzir sinistros de trânsito.
O Coordenador de Frotas de CRT-01, João Paulo Dias Lenhardt explica a preocupação que o Conselho tem com os seus colaboradores principalmente esses que exercem suas atividades no trânsito. “É de suma importância essa ação, porque o trânsito é um risco, mesmo se você dirigir consciente o próximo muitas vezes não, por isso essa grande necessidade de educar a todos no trânsito, sejam motorista ou pedestres. Essa campanha claramente salva vidas”, afirmou.
No segundo dia de atividades do movimento Maio Amarelo, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) promoveu uma palestra exclusiva para profissionais do CRT-01 (Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região). A ação integra o Programa Prossegue de conscientização de profissionais de diversas áreas da sociedade.
Realizada em formato online para 45 participantes de diversos estados, a palestra atendeu a um pedido direto do próprio Conselho, com objetivo central foi colocar em pauta a segurança viária e engajar os técnicos industriais na propagação de conhecimentos que ajudem a reduzir sinistros de trânsito.
O Coordenador de Frotas de CRT-01, João Paulo Dias Lenhardt explica a preocupação que o Conselho tem com os seus colaboradores principalmente esses que exercem suas atividades no trânsito. “É de suma importância essa ação, porque o trânsito é um risco, mesmo se você dirigir consciente o próximo muitas vezes não, por isso essa grande necessidade de educar a todos no trânsito, sejam motorista ou pedestres. Essa campanha claramente salva vidas”, afirmou.
O encontro foi conduzido pelo palestrante Pedro Rogério Zanetti, gestor de educação e agente de Trânsito do Detran-MS. A palestra está alinhada ao tema oficial deste ano: "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas". Durante a exposição, foi ressaltado que a participação desses profissionais é fundamental para fortalecer uma cultura de segurança que transcende o ambiente de trabalho e chega às vias públicas.
A iniciativa faz parte da estratégia do Detran-MS de mobilizar diferentes segmentos da sociedade, incluindo empresas e órgãos de classe, para promover a conscientização ativa. Como destaca a diretora de Educação para o Trânsito do órgão, Andrea Moringo, o foco da campanha é levar a reflexão sobre o cuidado e a atenção necessária para transformar o trânsito em um lugar de paz. "Com ações como esta, o Detran-MS reforça seu compromisso de trabalhar incansavelmente para atingir a meta de redução de mortes no trânsito, utilizando tanto o contato direto quanto as plataformas digitais para educar condutores e cidadãos em todo o Brasil", explica Moringo.
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