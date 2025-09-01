Acessibilidade

01 de Setembro de 2025

Detran-MS está com novo aplicativo para consolidar jornada digital do cidadão

Redesenhado do zero, o app chega com visual moderno, com design centrado no usuário, navegação intuitiva e desempenho mais rápido

Redação

Publicado em 01/09/2025

Comunicação, Detran-MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) acaba de dar mais um passo na sua jornada de transformação digital com o lançamento do aplicativo Meu Detran MS. Redesenhado do zero, o app chega com visual moderno, com design centrado no usuário, navegação intuitiva e desempenho mais rápido, substituindo o antigo aplicativo 'Detran MS', que será desativado.

A proposta é simplificar a vida de quem dirige e possui veículos no Estado. Em poucos cliques, o usuário consegue renovar a CNH, consultar pontuação, emitir e visualizar o CRLV-e, agendar atendimento, atualizar dados cadastrais, além de consultar e pagar multas e débitos de veículos.

Outra novidade é a praticidade na hora de acessar o sistema, pois basta usar o mesmo login do portal de serviços Meu Detran ou da conta Gov.br, que aumenta a camada de segurança de acesso. Já o cadastro para novos usuários também ficou mais rápido e pode ser feito diretamente no app em poucos minutos.

Após o primeiro acesso, o sistema permanecerá logado. O novo aplicativo enviará notificações automáticas para lembrar sobre prazos importantes, como vencimento da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), licenciamento e de infrações, além de manter o acesso offline de documentos, como o CRLV-e (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo Eletrônico), por exemplo.

“Temos buscado referências internacionais. Nosso objetivo é que cada cidadão resolva suas demandas com o Detran de forma prática e segura, sem precisar se deslocar até uma agência. Esse é mais um passo da transformação digital do Governo do Estado, que busca aproximar os serviços públicos da realidade digital dos cidadãos. Um pedido do nosso governador Eduardo Riedel, e que temos priorizado diariamente”, destaca Rudel Trindade, Diretor-Presidente do Detran-MS.

Disponível gratuitamente para Android e iOS, o novo aplicativo Meu Detran MS se diferencia por ser mais leve e estável que outros aplicativos do setor, oferecendo praticidade no dia a dia de 1,4 milhão de condutores e 1,9 milhão de proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul.

Com a novidade, o Detran-MS amplia o portfólio digital que já conta com o portal de serviços Meu Detran e a assistente virtual Glória, reforçando o compromisso do Governo do Estado com um atendimento mais moderno, rápido e conectado às necessidades da população.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente a partir desta segunda-feira, 1° de setembro de 2025 no Google Play e na App Store.

