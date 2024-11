Detran-MS finaliza operação com zero mortes em rodovias estaduais

Operação em rodovias estaduais / Divulgação



A Operação Proclamação da República do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) foi concluída com sucesso mais uma vez, e o mais importante, preservando vidas e sem nenhuma morte em nossas rodovias estaduais.

A Operação que aconteceu do dia 13 de novembro a 18 de novembro, os agentes de fiscalização do Detran-MS estiveram nas rodovias estaduais e em algumas cidades de Mato Grosso do Sul garantindo a segurança viária e o bom andamento do trânsito.

Foram abordados 632 veículos e realizados 190 testes de etilômetros, 15 veículos foram recolhidos, sendo 7 automóveis e 8 motocicletas e 23 documentos foram recolhidos, neste caso é uma irregularidade que não pode ser sanada no local e é dado um prazo para que o condutor resolva o problema e apresente o veículo com a irregularidade solucionada.

Transitar com o licenciamento veicular vencido, dirigir sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e ultrapassagem em local proibido foram as principais infrações cometidas e verificadas pelos agentes de fiscalização nas rodovias.

Uma abordagem de rotina na MS-382 no KM 100, resultou em uma apreensão de 3.000 maços de cigarro que estavam em um veículo Gol que se deslocava de Guia Lopes da Laguna para Bonito. Durante a abordagem, o motorista não possuía CNH e parecia bem nervoso com a situação, e ao fazer uma checagem dos equipamentos obrigatórios do veículo, ao abrir o porta malas foram encontradas 4 caixas de papelão com cigarros que totalizaram 3.000 maços de cigarro. O motorista confessou que tinha buscado em Ponta Porã e iria vender a mercadoria em Bonito.

O cigarro foi entregue nesta segunda-feira, 18 de novembro, à Receita Federal para dar destino cabíveis ao produto.

Para o Gerente da Gerência Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário Ruben Ajala, o objetivo foi cumprido que foi nenhuma morte nas estradas estaduais de Mato Grosso do Sul.

“Finalizamos a operação com o saldo positivo de nenhuma morte em nossas rodovias estaduais e o nosso objetivo é esse, ter a presença preventiva para que as pessoas possam aproveitar os finais de semana e feriados em segurança nas rodovias.”

Sobre as ultrapassagens em local proibido, Ajala faz o alerta para que as pessoas pensem mais sobre isso.

“As pessoas precisam ter consciência que a via sinalizada corretamente, tanto na horizontal quanto vertical, como é o caso das nossas rodovias, foi feito um estudo da engenharia de tráfego para não ter acidentes, e entender que o condutor de que ali é proibido ultrapassar para preservar a vida dele mesmo e de outras pessoas que estão circulando, afinal, o trânsito é coletivo.”

*Com informações da Comunicação Detran-MS