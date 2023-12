Detran-MS inaugura nesta quarta-feira 1ª agência integrada ao Sest Senat do Brasil

Rachid Waqued

Mato Grosso do Sul será pioneiro em mais uma iniciativa que aproxima os serviços públicos do cidadão.

Nesta quarta-feira, 20, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) inaugura a 1ª agência integrada ao Sest Senat do Brasil.

A Agência Horst Otto Schley irá atender o cidadão que faz os cursos dentro do Sest Senat e também o público externo, que poderá buscar atendimento presencial do Detran-MS na região do Bairro Chácara Cachoeira em Campo Grande.

No local serão oferecidos serviços relacionados à CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e a veículos. O horário de atendimento ao público será das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30.

A ativação da agência é fruto de uma parceria em que o Sest Senat assumiu os custos com adequação do espaço, mobiliário e comunicação visual, enquanto o Detran-MS ficou responsável pela instalação de sistemas e disponibilidade de equipe qualificada para atendimento ao público.

Escolha do nome

A Agência receberá o nome de Horst Otto Schley, um dos responsáveis pela instalação da unidade do Sest Senat em Campo Grande. O empresário do setor de transportes e logística fundou o Setcems (Sindicato das Transportadoras de MS) tendo exercido a presidência por mais de 20 anos. Ocupou posições importantes na NTC (Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística) e foi um dos idealizadores da Tabela Nacional de Fretes. Horst faleceu em 31 de março de 2022, após um mês internado com pneumonia.

Horst Otto Schley era o 2º filho do imigrante alemão Ernesto Schley e de Erna Prade Schley. Desde a adolescência, cultivava o sonho de ter um caminhão e trabalhar com transporte de cargas. Aos 13 anos de idade, saiu de casa e começou a trabalhar com carpintaria, onde fazia carroceria para caminhões, sua grande paixão. Aos 17 anos, em 1951, convenceu o pai a financiar um caminhão usado da marca International com o qual iniciou sua trajetória no setor de transporte de cargas.

Novos Produtos

Na oportunidade, serão lançados dois novos e inovadores serviços digitais que irão elevar o índice de 95% dos serviços já oferecidos pelo Detran-MS ao cidadão nas plataformas digitais (aplicativo, totens de autoatendimento e site Meu Detran), além de trazer economia direta para o cidadão.