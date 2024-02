Detran-MS não terá atendimento durante o Carnaval

Sede do Detran-MS / Governo de MS

Na próxima semana o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) não terá expediente na segunda-feira (12), terça-feira (13) e quarta-feira (14) até às 13h, assim como os demais órgãos ligados ao Governo do Estado que seguirão o decreto "E" nº 2 que dispõe sobre os feriados e pontos facultativos de 2024.

A orientação para o cidadão que precisar dos serviços presenciais é buscar atendimento na agência mais próxima até sexta-feira (09). Ou a partir de quarta-feira às 13h quando os atendimentos voltam ao normal nas agências dos 79 municípios do Estado.

O Detran-MS reforça que 95% dos seus serviços estão disponíveis no Portal de Serviços Meu Detran e no aplicativo Detran MS disponível para Android e IOS.

Em Mato Grosso do Sul, apenas serviços como transferência de veículos, transferência de CNH de Unidade Federativa, captura de imagem, e os exames teóricos e práticos ainda requerem atendimento presencial.

Guias que vencem no Carnaval

A compensação de guias do Detran-MS segue o calendário bancário. Por meio de nota, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que não haverá atendimento nas agências durante o feriado de Carnaval, nos dias 12 e 13 de fevereiro, o que vale também para as compensações bancárias.

Para o caso de licenciamento vencido, por exemplo, em que o proprietário pretenda regularizar antes de uma viagem, a recomendação é pagar com antecedência para dar tempo da guia ser compensada.

Já os motoristas que estão com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida, mas dentro do período de renovação, de 30 dias, podem dirigir normalmente. Para renovar o documento é preciso agendar no site Meu Detran.