Acessibilidade

27 de Agosto de 2026 • 17:17

Buscar

Últimas notícias
X
Prazo acabando

Detran-MS orienta motoristas a anteciparem licenciamento de placas 7 e 8

Prazo para regularização termina na próxima segunda-feira; pagamento dentro do calendário garante desconto de pontualidade

Redação O Pantaneiro

Publicado em 27/08/2026 às 12:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Detran-MS recomenda emissão antecipada da guia de licenciamento para placas finais 7 e 8 / Divulgação

Proprietários de veículos com placas terminadas em 7 e 8 têm até a próxima segunda-feira (31) para realizar o licenciamento em Mato Grosso do Sul. O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) recomenda que os motoristas antecipem a emissão da guia para evitar possíveis dificuldades de acesso aos canais digitais nos últimos dias do prazo.

A guia pode ser gerada antecipadamente e o pagamento realizado até 31 de agosto, mantendo o desconto de pontualidade. O valor do licenciamento dentro do prazo é de R$ 249,10.

A partir de terça-feira (01º), começa o calendário para os veículos com placas terminadas em 9. Para quem deixar de quitar o licenciamento de placas 7 e 8 dentro do prazo, será necessário emitir uma nova guia, com valor atualizado de R$ 323,34, uma diferença de R$ 74,24.

Segundo o órgão, a recomendação para antecipar o procedimento também busca evitar lentidão ou eventuais instabilidades provocadas pelo aumento simultâneo de acessos aos serviços nos últimos momentos do prazo.

A emissão da guia e a consulta aos serviços de licenciamento podem ser feitas pelos canais oficiais do Detran-MS: aplicativo Meu Detran MS, portal Meu Detran e a assistente virtual Glória, pelo WhatsApp (67) 3368-0500.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Loterias

Mega-Sena acumula, mas paga quase R$ 1 mil para 35 apostas em MS

GERAL

Apostador de Blumenau (SC) leva prêmio de R$ 57 milhões da Mega-Sena

GERAL

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 58 milhões neste domingo

Apostas puderam ser feitas até às 22h de sábado

Loterias

Mega-Sena acumula e premia três apostas de Aquidauana e Anastácio na quadra

Publicidade

Loterias

Mega-Sena acumula e vai a R$ 50 milhões; MS tem 51 prêmios na quadra

ÚLTIMAS

Saúde pública

Prefeitura faz limpeza de terrenos com mato e resíduos em Aquidauana

Imóveis foram notificados e multados antes da intervenção; despesas com o serviço serão cobradas dos proprietários

Skunk, cocaína e haxixe

PM desarticula esquema de drogas após perseguição em Aquidauana

Tentativa de fuga de moto começou na região central e levou policiais a imóveis na cidade e em Anastácio; dois jovens foram presos em flagrante, sendo que um já cumpre pena em regime semiaberto pelo mesmo crime

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo