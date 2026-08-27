Detran-MS orienta motoristas a anteciparem licenciamento de placas 7 e 8

Prazo para regularização termina na próxima segunda-feira; pagamento dentro do calendário garante desconto de pontualidade
Detran-MS recomenda emissão antecipada da guia de licenciamento para placas finais 7 e 8 / Divulgação
Proprietários de veículos com placas terminadas em 7 e 8 têm até a próxima segunda-feira (31) para realizar o licenciamento em Mato Grosso do Sul. O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) recomenda que os motoristas antecipem a emissão da guia para evitar possíveis dificuldades de acesso aos canais digitais nos últimos dias do prazo.
A guia pode ser gerada antecipadamente e o pagamento realizado até 31 de agosto, mantendo o desconto de pontualidade. O valor do licenciamento dentro do prazo é de R$ 249,10.
A partir de terça-feira (01º), começa o calendário para os veículos com placas terminadas em 9. Para quem deixar de quitar o licenciamento de placas 7 e 8 dentro do prazo, será necessário emitir uma nova guia, com valor atualizado de R$ 323,34, uma diferença de R$ 74,24.
Segundo o órgão, a recomendação para antecipar o procedimento também busca evitar lentidão ou eventuais instabilidades provocadas pelo aumento simultâneo de acessos aos serviços nos últimos momentos do prazo.
A emissão da guia e a consulta aos serviços de licenciamento podem ser feitas pelos canais oficiais do Detran-MS: aplicativo Meu Detran MS, portal Meu Detran e a assistente virtual Glória, pelo WhatsApp (67) 3368-0500.
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