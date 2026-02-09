Detran-MS orienta sobre renovação automática da CNH

Robson Dantas

De acordo com dados da Senatran, até o dia 3 de fevereiro, cerca de 8 mil CNHs de diversas categorias foram renovadas automaticamente no Estado. No mesmo período, aproximadamente 2,3 mil CNHs definitivas também foram emitidas de forma automática em Mato Grosso do Sul, o que demonstra a ampliação do uso dos serviços digitais no processo de habilitação.

A renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já é uma realidade para muitos condutores de Mato Grosso do Sul. O procedimento é realizado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), e resulta na emissão da CNH em formato digital, disponível no aplicativo CNH do Brasil.

É importante destacar que a renovação automática é realizada pela Senatran com base nas informações dos condutores registradas nos sistemas estaduais, integrados nacionalmente por meio do Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach). O Detran-MS (Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso do Sul) não interfere na liberação nem na execução desse processo, que acontece diretamente no sistema nacional. Quando o motorista atende aos critérios estabelecidos, o documento é renovado automaticamente e emitido na versão digital.

Na prática, isso significa que muitos condutores já estão com a CNH válida e regularizada sem precisar iniciar qualquer solicitação. A consulta pode ser feita de forma simples pelo aplicativo CNH do Brasil, permitindo que o cidadão confira a situação do documento antes de procurar atendimento ou realizar pagamentos.

O diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando Ferreira dos Santos, orienta o cidadão que teve o benefício da renovação automática, está com o documento digital e ainda assim faz questão do documento impresso. “Quando houver a opção pelo documento físico, o Detran está preparado para orientar e atender o cidadão sobre a solicitação da segunda via”, explica.

O motorista que fizer questão de ter a CNH na versão impressa deve solicitar a emissão do documento junto ao Detran-MS. Nesse caso, é necessário pedir a segunda via da CNH e realizar o pagamento da taxa correspondente à impressão do documento. No Meu Painel, dentro do Portal de Serviços Meu Detran, acesse na aba Habilitação, e escolha a opção 2ª Via CNH.

Atualmente, conforme as regras vigentes no Detran-MS, a solicitação da segunda via pode ser feita pelo Portal de Serviços Meu Detran ou presencialmente em uma agência. O cidadão que optar por imprimir e receber a versão impressa da CNH no seu endereço terá que pagar uma guia no valor de R$ 202,91 (UFERMS FEV/2026).

O Detran-MS informa ainda que está realizando uma revisão geral das taxas previstas na Lei Estadual nº 4.282, de 14 de dezembro de 2012, que estabelece a tabela de serviços do órgão. Eventuais mudanças poderão ocorrer no futuro, mas, no momento, esse é o valor vigente para a emissão do documento físico.

A renovação automática da CNH não se aplica a todos os condutores. Não têm direito ao benefício motoristas com 70 anos ou mais, condutores com a CNH vencida há mais de 30 dias, aqueles que tiveram a validade do documento reduzida por questões de saúde e quem cometeu infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Para ter acesso à renovação automática, também é necessário estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores. Quem não se enquadra nesses critérios deve procurar o Detran-MS para realizar a renovação pelos meios tradicionais.

Antes de iniciar qualquer solicitação ou efetuar pagamentos, a orientação é que o condutor consulte o aplicativo CNH do Brasil para verificar se a CNH já foi renovada automaticamente. A informação correta é o melhor caminho para evitar transtornos e garantir mais tranquilidade no uso dos serviços de habilitação.

Outro ponto de atenção para solicitar a emissão da CNH impressa, é verificar se o endereço para entrega do documento está atualizado. Essa atualização também pode ser feita no Portal de Serviços, na área de Habilitação, acessando Serviços de Habilitação e selecionando a opção Alterar endereço do condutor.