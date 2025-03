Detran-MS promove aÃ§Ã£o educativa na UFMS de Aquidauana

Rachid Waqued

Acadêmicos do campus de Aquidauana da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) participaram, entre os dias 10 e 11 de março, de uma ação educativa promovida pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). A atividade teve como foco a conscientização sobre os perigos da combinação entre álcool e direção, especialmente entre os jovens, que são as principais vítimas de sinistros de trânsito.



Durante a ação, os estudantes puderam experimentar os óculos de simulação de embriaguez, que demonstram os efeitos do álcool no organismo, como a perda de reflexos e dificuldades motoras. A iniciativa reforçou a importância de evitar a direção sob efeito de bebidas alcoólicas, além de alertar para os riscos de pegar carona com motoristas embriagados.



Uma das participantes da atividade foi Ana Carolina de Souza, acadêmica de Direito, que destacou a importância da ação e compartilhou sua experiência pessoal. Ela já foi vítima de um acidente causado por um condutor alcoolizado, que resultou na morte de uma pessoa e deixou sequelas físicas nela mesma. “A pessoa achava que estava bem para dirigir, mas acabou causando uma tragédia. Quebrei o fêmur e ainda sinto dores na perna”, relatou.



A ação do Detran-MS na UFMS de Aquidauana fez parte de um projeto maior, realizado simultaneamente em 10 cidades do Estado durante a recepção institucional dos calouros de 2025. Além de Aquidauana, os campi de Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Corumbá, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas também receberam as atividades educativas.



A tecnóloga em Educação e Segurança para o Trânsito do Detran-MS, Lidiana de Freitas dos Santos, explicou que a abordagem com os jovens é essencial para reforçar a conscientização. “Essa foi uma atividade importante, ainda mais agora que estão na idade de ter CNH. Quando os próprios jovens falam sobre o tema com outros jovens, a mensagem se torna mais impactante”, afirmou.



A ação também contou com a participação de estudantes de medicina e enfermagem, que receberam treinamento para auxiliar nas atividades. O acadêmico do quinto ano de Medicina, Cristiano Cássio de Moraes de Vasconcelos, explicou que o grupo passou por capacitação para entender melhor as consequências da embriaguez no trânsito e como repassar essas informações de forma clara e acessível aos calouros.



Para a acadêmica de Medicina Daniela Medeiros, que já teve experiências no Samu e na Santa Casa atendendo vítimas de sinistros de trânsito, a conscientização dos jovens é fundamental. “A maioria dos acidentados está relacionada ao consumo de álcool e são muito jovens. O nosso objetivo aqui é justamente sensibilizar essa parcela da população e tentar reduzir esses números preocupantes”, destacou.



A iniciativa foi bem recebida também por estudantes estrangeiros que ingressaram na UFMS por meio de um programa do Governo Federal voltado a países de língua portuguesa. O aluno Luis Nguendjebi Sabock, da Guiné-Bissau, afirmou que a simulação ajudou a entender os riscos da embriaguez ao volante. “Quando bebemos, não controlamos nossa cabeça, nem um carro”, disse o estudante.

