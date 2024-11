Detran-MS realiza 389 abordagens na Operação Finados em MS

Operação em vários municípios / Divulgação

A Operação Finados do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizada de sexta-feira, 1º de novembro, até às 6h de segunda-feira, 4 de novembro, realizou 389 abordagens nas rodovias estaduais e cidades do interior do Estado.

Além da atuação nas rodovias estaduais, as unidades operacionais de Campo Grande, Dourados e Aquidauana também participaram da operação Lei Seca em diversas cidades de Mato Grosso do Sul.

Foram flagradas ultrapassagens em locais proibidos, cidadãos dirigindo sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e sob efeito de álcool.

Na sexta-feira ainda, os agentes de fiscalização foram abordados por um motorista que informou que havia uma árvore caída no Km 70 da MS-040 e prontamente foram ao local fazer a sinalização e a remoção para que o trânsito fluísse normalmente.

Foram recolhidos 15 veículos, sendo 9 motocicletas e 6 automóveis por diversos motivos, entre eles, o não licenciamento, andar com o veículo sem placas de identificação e conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança.

*Com informações da Comunicação Detran-MS