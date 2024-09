Detran-MS promove ações educativas e debate impacto dos sinistros

Evento acontece de 18 a 24 de setembro / Divulgação



De 18 a 24 de setembro, o Detran-MS realizará uma série de eventos para debater os sinistros de trânsito e o impacto em diversos setores da sociedade. Além do debate, o órgão irá desenvolver uma ação educativa voltada para moto entregadores, que são o principal público afetado por esses sinistros.

A abertura da Semana Nacional de Trânsito será com um simpósio com o tema “Segurança Viária e seus Impactos no Setor da Saúde”, que terá a participação do oficial técnico em Segurança Viária e Prevenção de Lesões Não-intencionais da Organização Pan-Americana da Saúde – Opas/OMS, Victor Pavarino e da coordenadora geral de Vigilância de Violências e Acidentes do Ministério da Saúde, Naíza Nayla Bandeira de Sá.

O evento será realizado no auditório da Sede do Detran-MS, em Campo Grande, e transmitido pelo canal do órgão no Youtube. “Esse é um evento muito importante para aos gestores, técnicos que trabalham com trânsito em todo o Estado, por isso abrimos para a transmissão pelo Youtube, já que muitos não conseguem vir participar em Campo Grande”, explica a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

O debate se expande com profissionais e estudantes da área de comunicação e de saúde, em dois encontros realizados em universidades. O primeiro vai debater a importância dos meios de comunicação em ações de redução de sinistros de trânsito. O segundo debate será a crise da saúde pública impactada pelos sinistros de trânsito.

Ação para motociclistas

Com o tema "Paz no trânsito começa por você", a mensagem educativa proposta pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) para este ano visa conscientizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito. O foco é mobilizar toda a sociedade para adotar comportamentos que promovam um trânsito mais pacífico, consciente e seguro, porém o Detran-MS, escolheu como público-alvo os motociclistas, que são a maioria das vítimas de sinistros de trânsito no Estado.

Nos dias 21, 27 e 28 de setembro, uma ação educativa para moto entregadores será realizada nos shoppings e no centro da cidade, com objetivo de sensibilizar os motociclistas para um comportamento seguro no trânsito. Além da ação de rua, o Detran-MS fará uma campanha nas redes sociais, internet e televisão.

Ações permanentes

Além das ações pontuais, o Detran-MS continua com ações permanentes que terão programação especial durante a Semana Nacional do Trânsito. O atendimento às pessoas da 3ª idade, com o Programa Educação, Mobilidade, Acessibilidade para Idosos terá cursos de primeiros socorros em Campo Grande e cidades próximas à Capital.

Com crianças, o Detran-MS terá uma programação especial na Cidade Escola de Trânsito, com apresentação cultural e gincana com alunos de escolas cadastradas para visitar do Detranzinho. Ainda voltada para estudantes, uma equipe de técnicos de Educação está percorrendo escolas de Campo Grande, para uma ação educativa em parceria com o Icas (Instituto de Conservação de Animais Silvestres).

O Icas também fará parceria com o Detran-MS em uma ação voltada para crianças, com oficinas e apresentações, no Shopping Bosque dos Ipês, no dia 21 de setembro.

Programação

Dia 18

Abertura

I Simpósio sobre Segurança Viária e seus Impactos no Setor da Saúde.

Painel 1. O papel da OMS e da OPAS em iniciativas de segurança viária – Roberto Victor Pavarino Filho - Oficial Técnico em Segurança Viária e Prevenção de Lesões Não-intencionais da Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS/OMS

Painel 2. Panorama dos impactos de sinistros de trânsito no setor da saúde – Naíza Nayla Bandeira de Sá - Coordenadora Geral de Vigilância de Violências e Acidentes do Ministério da Saúde (transmissão)

Painel 3. Educação para o Trânsito no MS: importância e perspectivas – Andrea Moringo Silva – Diretora de Educação de Trânsito do DETRAN-MS

Local: Auditório do DETRAN-MS

Horário: 14h

Transmissão ao vivo pelo YouTube do DETRAN-MS

Inscrição pelo link.

Dia 19

Encontro de comunicadores

Segurança de Trânsito: uma pauta urgente para os comunicadores

Mesa Redonda 1 - Comunicação como base de uma mudança de cultura no trânsito

Roberto Victor Pavarino Filho - Oficial Técnico em Segurança Viária e Prevenção de Lesões Não-intencionais da Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS/OMS

Frederico Fukagawa Hozano de Souza - Secretário-executivo de Comunicação do Estado de Mato Grosso do Sul

Dra. Rose Mara Pinheiro – Diretora da Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS e Coordenadora Geral do Programa de Rádio e TV de Educação e Conscientização do Trânsito

Mesa Redonda 2 - Segurança no Trânsito – Uma oportunidade de comunicação

Priscilla Trauer – Diretora de programação do Programa “Tá na Rua”

Sami Naief – Diretor de arte da Rádio Blink e criador do programa Horário de Pico

Local: Complexo EaD e Escola de Extensão - Setor 2 - Bloco 6 na Cidade Universitária da UFMS –Av. Costa e Silva, s/nº, Bairro Universitário

Horário: 19h

Inscrição pelo link: https://box.detran.ms.gov.br/apps/forms/YWZgbFr3DqfEnQr2

Dia 20

Seminário: A crise de saúde advinda de sinistros de trânsito

Mesa Redonda 1 - O importante papel das ligas de trauma frente à violência no trânsito

Dra Laura Beatriz Debesa Torres e Prof. Me. André Luiz Hoffmann – Uniderp

Dra. Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti – UFMS

Me. Ursulla Vilella Andrade - UCDB

Mesa Redonda 2 - Atenção emergencial e pós-atendimento das vítimas de sinistros de trânsito

Rodrigo Quadros – Médico Emergencista da Santa Casa

Hamilton Marciano dos Santos Júnior – ST BM Enfermeiro do Corpo de Bombeiros

Daniela Ávila de Souza - Enfermeira especialista em Urgência, Emergência e UTI - SAMU

Local: UNIDERP - Av. Ceará, 333 – Auditório 05

Horário: 08h30

Inscrição pelo link.

Dia 21

Abordagem educativa e oficinas - Trânsito e meio ambiente

Parceria com ICAS

Público Alvo: Crianças

Local: Bosque dos Ipês

Horário: 14h às 17h



*Com informações da Comunicação Detran-MS