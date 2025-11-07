Acessibilidade

07 de Novembro de 2025 • 14:55

Detran-MS realiza leilão online com 121 veículos aptos a circular

Além dos veículos aptos, o leilão inclui lotes de sucatas

Da redação

Publicado em 07/11/2025 às 10:18

Divulgação/ Detran MS

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) iniciou nesta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, um novo leilão de veículos. A modalidade é realizada de forma totalmente online, por meio do site www.leiloffaleiloes.com.br.

O certame disponibiliza 121 veículos aptos a circular, sendo 94 motocicletas e 27 automóveis. Entre os lotes, há um Toyota Corolla GLI 1.8 (2015/2016, câmbio CVT), com lance inicial de R$ 18.926,00, e uma Fiat Strada Freedom (2020/2020), com lance inicial de R$ 18.987,00.

Na categoria de motocicletas, uma Honda CG 160 Fan (2024) tem lance inicial de R$ 4.519,00.

Além dos veículos aptos, o leilão inclui lotes de sucatas. São 47 lotes aproveitáveis, totalizando 78 motocicletas e 31 automóveis, destinados à retirada de peças. A sucata inservível, voltada exclusivamente ao setor siderúrgico e à reciclagem, tem pesagem estimada em 5.167,80 kg de material ferroso.

Os interessados podem registrar seus lances até o dia 21 de novembro, exclusivamente pelo portal do evento.

A visitação presencial dos veículos poderá ser feita nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no pátio da Autotran, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, Bairro Rita Vieira, em Campo Grande. O horário de visitação será das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Os editais completos com as regras e informações detalhadas sobre os lotes estão disponíveis no Portal de Serviços do Detran-MS e no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (6), a partir da página 139.

