Detran-MS realiza mais de 3 mil exames práticos antes de 2025

Rodrigo Maia, Detran-MS

Em um esforço final, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) vai realizar essa semana quase 3 mil exames práticos para atender a demanda de quem não conseguiu finalizar os processos abertos em 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

No sábado, 21 de dezembro, foram realizados 300 exames na categoria B (carro). Até a próxima quinta-feira estão agendados 600 exames por dia (categoria B), na sexta-feira será a vez das categorias A (moto) com 400 vagas e C, D e E (altas categorias) com 150 agendamentos. No sábado (28), mais 300 exames práticos da categoria B. A média diária em situações normais é de 150 exames ao dia.

O Detran-MS vem avisando continuamente que o prazo dado pela Senatran finalizaria no dia 31 de dezembro de 2024 e solicitando as pessoas que abriram o processo de habilitação durante a pandemia para que fizesse as aulas e marcasse as provas, pois quem não conseguir finalizar, vai ser necessário abrir um novo processo e começar do zero a conquista da primeira habilitação.

Para a Gerente de Exames de Habilitação do Detran-MS, Lina Zeinab, esse aumento de vagas é um esforço para justamente atender as pessoas que não conseguiram terminar o processo e ter sua habilitação em mãos.

“Estamos fazendo um esforço grande para que as pessoas que estão na fase final do processo da primeira habilitação consiga agendar as aulas e fazer a prova, sem a necessidade de abrir um novo processo. É o maior número de provas práticas já disponibilizadas pelo Detran em apenas um dia”, finaliza.