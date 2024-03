Detran-MS realiza "Operação Lei Seca" na Semana Santa

Divulgação

Começa à meia noite desta quinta-feira, 28 de março e vai até domingo, 31 de março às 23:59 a Operação Semana Santa do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) com intuito de manter a segurança rodoviária de Mato Grosso do Sul, principalmente nas estradas que levam às cidades turísticas do Estado.



O Gerente da Gerência Especial de Fiscalização e Patrulhamento Rodoviário, Ruben Ajala, lembra dos cuidados que os motoristas e também passageiros devem ter para viajar com segurança e responsabilidade. “A manutenção preventiva e verificação de documentos pessoais e do veículo é importante para quem pretende viajar, se divertir e voltar em segurança. E alguns itens de segurança que o próprio motorista pode verificar e ficar mais tranquilo nas estradas.”



Alguns itens sugeridos por Ruben Ajala são:



Pneus – verificar o estado dos pneus, a calibragem, se estão alinhados e balanceados garantindo o gasto uniforme deles e uma e mais cômoda forma de dirigir.



Para-Brisas – verificar se as borrachas não estão ressecadas e se o reservatório de água do limpador de para-brisas está cheio. As gotículas de água que o carro da frente joga ou o carro que está na outra pista, podem sujar o vidro e manter limpo é o melhor para a visibilidade.



Iluminação – verificar se as lâmpadas das setas, luzes de freio e faróis, estão funcionando perfeitamente.



Itens obrigatórios – macaco, chave de rodas e triângulo são itens obrigatórios. Lembrando que em caso de utilizar o triangulo, ele deve ser colocado a 30 metros do veículo para sinalizar.



Nas rodovias, em situação de chuva, é importante lembrar de ligar os faróis baixos, e em casos de emergência ou pouca visibilidade, não parar no acostamento. O correto é parar em um posto de combustível ou local seguro afastado da via. Mas caso prefira continuar a viagem, diminua a velocidade e nunca ligue o alerta do carro em movimento.



Em caso de aquaplanagem, tire o pé do acelerador, mexa devagar no volante até recuperar o controle, e em hipótese nenhuma pise no freio.



Para quem vai ficar em Campo Grande ou viajar para a cidade, a Operação Lei Seca vai continuar durante todo o feriado e o Projeto Amigos do Parque vai acontecer na sexta, no sábado e domingo, que é o fechamento de parte do Parque dos Poderes para que as pessoas possam praticar esportes como corrida, caminhada, andar de patins ou bicicleta e acontece das 7h às 19 horas.