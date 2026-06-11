Acessibilidade

11 de Junho de 2026 • 10:37

Buscar

Últimas notícias
X
Alerta de golpe digital

Detran-MS recebe denúncia de usuária e derruba site falso em menos de 10 minutos

Órgão alerta população sobre páginas fraudulentas que simulam emissão de guias de licenciamento e orienta para atenção redobrada

Anibal Placêncio

Publicado em 11/06/2026 às 06:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Recomendação é acessar diretamente o portal oficial pelo endereço www.meudetran.ms.gov.br / Divulgação

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) emitiu alerta à população sobre a circulação de sites falsos que imitam o portal oficial do órgão, principalmente durante o período de licenciamento anual de veículos. A fraude foi descoberta após uma cidadã identificar irregularidades ao acessar uma página suspeita encontrada em mecanismos de busca na internet. Após a denúncia, a equipe de tecnologia do Detran-MS conseguiu retirar o site do ar em menos de 10 minutos.

Segundo o órgão, o endereço fraudulento possuía aparência semelhante ao portal oficial, mas apresentava características que indicavam golpe. Entre elas, o domínio não terminava em “ms.gov.br”, utilizava caracteres incomuns no endereço eletrônico e permitia acesso apenas com placa do veículo e número do Renavam, sem exigir autenticação do usuário.

A motorista que identificou a fraude relatou ter desconfiado do formato da página no momento da emissão da guia de pagamento.

“Eu achei estranho justamente esse traço no endereço e também porque, na hora de gerar a guia, só apareceu um QR Code e um código de barras”, contou. O Detran-MS reforça que o portal oficial exige login por CPF e senha ou acesso via Gov.br, além de disponibilizar diferentes formas de pagamento, como boleto bancário, PIX, cartão de crédito e código de barras. “Se tivesse gerado a guia normalmente, talvez eu teria pago. Ainda bem que fiquei com a pulga atrás da orelha”, acrescentou a usuária que fez a denúncia.

Print enviado na denúncia

De acordo com o diretor de Tecnologia da Informação do órgão, Robson Lui, todos os portais oficiais do Governo de Mato Grosso do Sul possuem o final “ms.gov.br”, sem travessões, hífens ou outros caracteres suspeitos no endereço eletrônico.

Outro ponto importante, segundo o Detran, é conferir sempre o destinatário do pagamento antes de concluir qualquer transação. As guias oficiais emitidas pelo órgão têm como recebedor “Detran MS”.

O órgão informou, ainda, que situações desse tipo tendem a aumentar durante o calendário de licenciamento, período em que cresce a procura por emissão de boletos e consultas de débitos.

Além do portal oficial meudetran.ms.gov.br, os usuários também podem utilizar o aplicativo Meu Detran MS e a assistente virtual Glória, disponível pelo WhatsApp no número (67) 3368-0500, para acessar serviços de forma segura. O Detran-MS orienta que qualquer página suspeita seja denunciada imediatamente à ouvidoria do órgão. Já quem realizou pagamento em sites fraudulentos deve registrar boletim de ocorrência e entrar em contato com a instituição financeira responsável pela transação.

Confira algumas orientações para evitar golpes:

- acessar diretamente o portal oficial do Detran-MS;

- verificar se o endereço termina em “ms.gov.br”;

- desconfiar de páginas que solicitam apenas placa e Renavam;

- conferir se o recebedor da guia é “Detran MS”;

- utilizar somente os canais oficiais do órgão

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meio ambiente

Mato Grosso do Sul acelera ações para transição energética

Meio ambiente

Mato Grosso do Sul tem a menor área desmatada do Brasil nos últimos 7 anos

Habitação

Famílias de Aquidauana são contempladas em programa que ajuda na compra da casa própria

Beneficiários integram lista divulgada pela Agehab; subsídio estadual pode chegar a R$ 32 mil para facilitar financiamento imobiliário

Segurança

Polícia Civil prende três homens em Aquidauana e Anastácio por violência doméstica e outros crimes

Publicidade

Tristeza

Infarto é principal suspeita em morte de empresária de MS após mal súbito em festa

ÚLTIMAS

Investimentos

MEC inaugura novas instalações acadêmicas destinadas a estudantes indígenas da UFMS em Aquidauana

Ministro da Educação, Leonardo Barchini, estará presente em Campo Grande para cerimônia de inauguração das novas estruturas na capital e no interior

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece vagas para balconista e mecânico

Ao todo, são 19 oportunidades distribuídas entre Aquidauana, Anastácio e região rural, incluindo vagas para trabalhador rural, doméstica e auxiliar de linha de produção

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo