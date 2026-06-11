Detran-MS recebe denúncia de usuária e derruba site falso em menos de 10 minutos

Recomendação é acessar diretamente o portal oficial pelo endereço www.meudetran.ms.gov.br / Divulgação

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) emitiu alerta à população sobre a circulação de sites falsos que imitam o portal oficial do órgão, principalmente durante o período de licenciamento anual de veículos. A fraude foi descoberta após uma cidadã identificar irregularidades ao acessar uma página suspeita encontrada em mecanismos de busca na internet. Após a denúncia, a equipe de tecnologia do Detran-MS conseguiu retirar o site do ar em menos de 10 minutos.

Segundo o órgão, o endereço fraudulento possuía aparência semelhante ao portal oficial, mas apresentava características que indicavam golpe. Entre elas, o domínio não terminava em “ms.gov.br”, utilizava caracteres incomuns no endereço eletrônico e permitia acesso apenas com placa do veículo e número do Renavam, sem exigir autenticação do usuário.

A motorista que identificou a fraude relatou ter desconfiado do formato da página no momento da emissão da guia de pagamento.

“Eu achei estranho justamente esse traço no endereço e também porque, na hora de gerar a guia, só apareceu um QR Code e um código de barras”, contou. O Detran-MS reforça que o portal oficial exige login por CPF e senha ou acesso via Gov.br, além de disponibilizar diferentes formas de pagamento, como boleto bancário, PIX, cartão de crédito e código de barras. “Se tivesse gerado a guia normalmente, talvez eu teria pago. Ainda bem que fiquei com a pulga atrás da orelha”, acrescentou a usuária que fez a denúncia.

Print enviado na denúncia

De acordo com o diretor de Tecnologia da Informação do órgão, Robson Lui, todos os portais oficiais do Governo de Mato Grosso do Sul possuem o final “ms.gov.br”, sem travessões, hífens ou outros caracteres suspeitos no endereço eletrônico.

Outro ponto importante, segundo o Detran, é conferir sempre o destinatário do pagamento antes de concluir qualquer transação. As guias oficiais emitidas pelo órgão têm como recebedor “Detran MS”.

O órgão informou, ainda, que situações desse tipo tendem a aumentar durante o calendário de licenciamento, período em que cresce a procura por emissão de boletos e consultas de débitos.

Além do portal oficial meudetran.ms.gov.br, os usuários também podem utilizar o aplicativo Meu Detran MS e a assistente virtual Glória, disponível pelo WhatsApp no número (67) 3368-0500, para acessar serviços de forma segura. O Detran-MS orienta que qualquer página suspeita seja denunciada imediatamente à ouvidoria do órgão. Já quem realizou pagamento em sites fraudulentos deve registrar boletim de ocorrência e entrar em contato com a instituição financeira responsável pela transação.

Confira algumas orientações para evitar golpes:

- acessar diretamente o portal oficial do Detran-MS;

- verificar se o endereço termina em “ms.gov.br”;

- desconfiar de páginas que solicitam apenas placa e Renavam;

- conferir se o recebedor da guia é “Detran MS”;

- utilizar somente os canais oficiais do órgão