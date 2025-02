Detran-MS recebe Dodge Ram doada pela Receita Federal para ações educativas

A caminhonete vai ser devidamente caracterizada / Detran-MS

A Receita Federal oficializou nesta segunda, 24 de fevereiro, a doação de um veículo Dodge Ram Rebel 1500 para o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito). A caminhonete vai ser devidamente caracterizada e vai ser utilizada em ações educativas e eventos especiais. O veículo que há muito tempo era monitorado pela Receita Federal por contrabando de materiais, foi apreendido no porto de Paranaguá, além de objetos contrabandeados, e ainda estava traficando armas.

Além da entrega, as duas entidades estão estudando um termo de cooperação técnica que visa uma integração na fiscalização e monitoramento, além de ajudar na facilidade em acessar dados necessários em comuns para os dois órgãos.

Para o Superintendente-Adjunto da Receita Federal da 1ª Região Fiscal Erivelto Moysés Torrico, acredita que essa parceria é importante para os dois órgãos.

“De fato é importante tanto para a Receita quanto para o Detran-MS. A Receita Federal procura apoiar todos os órgãos públicos com doações, seja de veículos ou mercadorias apreendidas para utilização do órgão público, em contrapartida procuramos fazer integração de sistemas, que é o que está ocorrendo hoje de fato, a Receita e o Detran estão finalizando um termo de cooperação técnica para termos acesso ao monitoramento do Detran e eles ao nosso. Isso é muito importante pois ajuda na fiscalização da Receita que o foco é o contrabando e descaminho e para o Detran em sua fiscalização viária.”

O Delegado da Receita Federal, Zumilson Custódio da Silva, agradeceu a parceria que há muito tempo funciona e ajuda a estreitar as relações e poder auxiliar com as ações educativas do Detran-MS é fundamental.

“Entregamos ao Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a caminhonete Dodge Ram que vai ser usada tanto para as atividades operacionais, mas principalmente nas atividades educacionais e representar o órgão em atividades de trânsito. Nós acreditamos que vai ser muito bem utilizada e cremos que seja importante para o Detran ter um veículo como esse para bem representar o órgão.”

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, agradeceu a doação em nome do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e reafirmou o compromisso que os dois órgãos têm em facilitar a vida do cidadão.

“Os dois melhores órgãos na área digital em Mato Grosso do Sul é o Detran e a Receita Federal que são órgãos que lideram esse caminho, um caminho importante porque desburocratiza, reduz custos e auxilia o cidadão a não precisar se deslocar para resolver algum problema. Esse veículo vai fazer um grande sucesso junto às nossas crianças e em nossas atividades educativas. Só temos a agradecer em nome do Governo do Estado essa boa vontade e interesse da Receita Federal em contribuir com o Estado do Mato Grosso do Sul.”

*Com informações da Comunicação Detran-MS