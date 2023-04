Detran-MS reúne parceiros para debater e organizar ações no Maio Amarelo

O Departamento Estadual de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) reuniu entidades ligadas ao comércio de Campo Grande para apresentar propostas de ações do Maio Amarelo. O objetivo foi envolver a sociedade civil e órgãos públicos na conscientização pela segurança no trânsito.

A reunião aconteceu terça-feira (11) na Agência Geraldo Garcia, do Detran-MS e contou com a participação de representantes da Fecomércio, Sindvarejo, Sest/Senat, Sindicato de Hotéis Bares e Restaurantes, GGIT, Sebrae e Lions Club.

Em 2023, o Movimento Maio Amarelo comemora 10 anos, com o tema “Escolha a Vida”. Durante todo o mês de maio, várias ações de conscientização serão realizadas em todo país. Uma dessas ações será o dia “D”, que acontecerá no dia 13 de maio, organizado pelo Detran-MS.

Neste dia, um movimento cultural e educativo será realizado ao longo da rua 14 de julho, em Campo Grande, envolvendo lojistas, órgãos públicos parceiros do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT) e sociedade civil. “Nossos parceiros receberam muito bem a nossa proposta do dia “D”. Vamos trabalhar esse tema da escolha da vida em várias ações, mas principalmente neste dia. Nossa intenção é que as pessoas possam ter escolhas conscientes no trânsito e com os parceiros vamos ter mais força para conseguir esse objetivo”, disse a diretora de Educação de Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

Para o representante executivo do Sindivarejo, Sebastião da Conceição, é uma oportunidade para os lojistas participarem do movimento do Maio Amarelo. “É um momento do ano que a gente para pensar nessa questão do trânsito. Deveríamos pensar nisso todos os dias, mas podemos aproveitar essa oportunidade para refletir e divulgar o assunto. Podemos aproveitar os lojistas, como um canal de comunicação com a população”, disse Sebastião Conceição.

O comandante da BPMtran e presidente do GGIT, Tenente Coronel Elcio Almeida elogiou a iniciativa do Detran-MS de realizar uma ação junto ao comércio. “É uma ótima ideia envolver os comerciantes nessa questão. Uma ideia inovadora, já que todos os anos, temos que ser criativos nessa tentativa de conscientização da população. Precisamos nos renovar para atingirmos nosso objetivo de redução dos mortos e feridos no trânsito”, comentou o Tenente Coronel Elcio Almeida.

A proposta do dia “D” também será apresentada para cidades do interior do estado. Além dessa ação, o Maio Amarelo terá sua abertura oficial no dia 02 de maio, na Câmara de Vereadores de Campo Grande, e diversas ações de educação ao longo do mês.

A fiscalização de trânsito também deve atuar na capital e no interior, com uma série de intervenções junto aos parceiros do GGIT e do Lyons Club.

A agenda completa de ações do Maio Amarelo será divulgada em breve.

Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento da sociedade civil e os órgão relacionados ao Trânsito que apoia e realiza ações de orientação e sensibilização para um trânsito seguro. A cada ano é escolhido um tema para reflexão durante o mês de maio. Em 2023, o Movimento Maio Amarelo comemora 10 anos, com a ideia de trazer um mês inteiro para colocar luz sobre um tema ESCOLHA.