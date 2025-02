Detran-MS terá camarote para foliões sóbrios

Em 2025, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) vai manter o Camarote da Rodada, com privilégios aos foliões que são os “amigos da rodada”.

Durante os dias de folia, entre 28 de fevereiro e 4 de março, das 19h às 22h, o Camarote estará na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, com muitas atrações para o folião que não bebe. Para entrar no camarote, será necessário passar pelo teste do bafômetro, mostrando que é o motorista da rodada.

Em 2024, o Camarote da Rodada foi um sucesso entre os foliões, com mais de 430 pessoas que estiveram no local e o alcance de mais de 5700 pessoa em geral. “A intenção é que foliões elejam o motorista da rodada e não coloquem em risco suas vidas e de outras pessoas, ao conduzirem veículo depois de beber. E nós preparamos esse camarote especial para esse motorista da rodada, que não bebe e leva os amigos em segurança para casa”, explica a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

Fiscalização

Em conjunto com a Polícia Militar, a Gerência Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS participará da operação Lei Seca. Em 2024, durante as ações de fiscalização foram realizados 4.519 testes de alcoolemia, 13 pessoas foram flagradas bêbadas ao volante e 410 (9%) se recusaram a fazer o teste.

A fiscalização do Detran-MS também fará ação, junto a PRF e a BPMRv, nas rodovias de MS. O objetivo é obter o mesmo sucesso do ano passado, em que os destinos mais atrativos do estado contabilizam zero mortes. “Nada mais gratificante do que chegar ao final e nenhuma pessoa perdeu a vida por conta de embriaguez no nas vias urbanas e nas rodovias estaduais. Cumprimos nosso dever com sucesso e não vamos parar”, disse o Chefe da Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS Ruben Ajala.

*As informações são do site do Detran MS