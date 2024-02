Detran realiza etapa prática com participantes nas ruas de Campo Grande

Nesta sexta-feira (9) o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizou a última etapa do programa Vencendo o Medo de Dirigir, iniciado em 2023. Os participantes tiveram uma vivência prática da condução de veículos, nas ruas da cidade.

A vivência aconteceu no bairro São Francisco, com participantes habilitados e acompanhados por instrutores de trânsito, numa parceria com Centro de Formação de Condutores da Capital.

Nesta etapa prática, 20 participantes puderam saber como a terapia em grupo, realizada durante o programa, ajudou no processo de vencer o medo.

“O programa Vencendo o Medo de Dirigir é um instrumento que vai ajudar a enfrentar essa situação. Alguns participantes vão precisar de mais terapia, outros de mais aulas de direção, mas já é possível identificar a dificuldade de cada um, para podermos resolver”, explica a gerente de Projetos e Campanhas do Detran-MS, Glaucimara Lopes Schneider Hova.

Para a engenheira civil, Sandra Carolina Gomes Arguero, a terapia em grupo foi fundamental. Ela conta que a etapa realizada na Clínica Escola da UCDB (Universidade católica Dom Bosco) foi a base para ela e os outros participantes entenderem o bloqueio individual de cada um.

“As pessoas acham que é mágico, vai chegar aqui e já vai dirigir, mas não. É um processo. Nós nos ajudamos também, damos força uma para as outras, esperamos o tempo de cada uma. Hoje eu tiro o carro da garagem. Demora meia hora? Demora. Mas eu já estou evoluindo e estou indo no meu tempo”, conta Sandra Carolina.

A diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo explicou que o programa é formado por três etapas – o acolhimento dos participantes, a terapia em grupo, realizada em parceria com a UCDB e a vivência prática para as pessoas que estão em processo de formação ou já estão habilitadas.

“As pessoas que já são habilitadas precisam dessa vivência prática para entender que conseguem e que precisam praticar ou melhorar em alguns aspectos. Já os não habilitados podem iniciar o processo”, explica Andrea Moringo.

Ainda em 2024, o Detran-MS deve abrir um novo edital de seleção para participação no programa Vencendo o Medo de Dirigir.

Novos começos

Participar do Programa Vencendo o Medo de Dirigir muda a vida de pessoas, como a de Neurimar Faustino, 50 anos. Habilitada há 10 anos, Neurimar contou sua história no primeiro encontro do programa, realizado em agosto de 2023. Mesmo sendo habilitada, o marido sempre dirigia para ela para ir ao médico e até mesmo ao mercado.

Ao chegar no local de vivência prática, na rua, Neurimar ainda foi trazida pelo marido, mas foi a primeira a entrar no carro da autoescola e dirigir pela região, acompanhada por um instrutor de trânsito. “Foi muito tranquilo, eu estava bem apreensiva com essa etapa, mas vi que consigo sim e isso é maravilhoso. A instrutora disse que eu só preciso treinar mais”, exclamou Neurimar.

Perguntada se iria voltar para casa dirigindo, ela respondeu: "Porque não, posso tentar!”