Detran reúne técnicos para debater inovações tecnológicas

Reunião nesta sexta-feira / Divulgação

Mesmo com 95% dos seus serviços disponíveis no meio digital, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) segue buscando avanços que permitam a oferta de facilidades ao cidadão sul-mato-grossense.

Reunião realizada nesta quinta-feira (21) entre técnicos do Detran e da Inovatti Tecnologia, teve como pauta novas ações relacionadas a sistemas e processos que podem aperfeiçoar os serviços relacionados a CNH, veículos e atendimento.

O primeiro emplacamento digital e a transferência online de veículos, foram algumas das demandas apresentadas pelo diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

"Foi pactuado com o governador Eduardo Riedel que a gente faça entregas dentro do plano de governança. Um desses pilares é a tecnologia. Por isso estamos em busca de ampliar os nossos serviços digitais, além de fazer pequenos ajustes que podem melhorar nossas entregas ao cidadão", destacou o diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade.

O CEO da Inovatti, Renato Dáquilla Filho, foi receptivo com todos os pontos abordados, e fez o compromisso de montar uma equipe de trabalho que irá elaborar um plano de ação, desenvolvimento e cronograma das entregas.