Detranzinho abre cadastro reserva para escolas

Mais de cem escolas estÃ£o inscritas para agendar as visitar em 2026 / DivulgaÃ§Ã£o/Governo de MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) encerrou as inscrições para escolas participarem do Programa de Educação para o Trânsito, desenvolvido pela Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho. Mais de cem escolas estão inscritas para agendar as visitar em 2026.

Para otimizar os atendimentos, a coordenação do Detranzinho abriu uma lista de cadastro reserva para escolas que não conseguiram se inscrever no prazo. “Existem desistências ou escolas que escrevem quantidade menor de alunos, deixando vagas abertas. Por isso, encaixamos as escolas que estão no cadastro reserva”, explica a professora Edna Maria de Souza, coordenadora do Detranzinho.

As inscrições de reserva e informações sobre o programa estão no novo site do Detran-MS (www.detran.ms.gov.br/detranzinho).

O programa foca no ensino de conteúdos e na promoção de atividades relacionadas ao trânsito, segurança e prevenção de sinistros, abordando temas como: pedestres, passageiros e ciclistas; comportamento seguro no trânsito; travessia segura; uso de dispositivos de retenção; regras de circulação; meio ambiente, cidadania e saúde.

