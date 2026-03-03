Acessibilidade

03 de MarÃ§o de 2026 • 19:26

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
TrÃ¢nsito

Detranzinho abre cadastro reserva para escolas

O programa foca no ensino de conteÃºdos e na promoÃ§Ã£o de atividades relacionadas ao trÃ¢nsito

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 03/03/2026 Ã s 16:46

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mais de cem escolas estÃ£o inscritas para agendar as visitar em 2026 / DivulgaÃ§Ã£o/Governo de MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) encerrou as inscrições para escolas participarem do Programa de Educação para o Trânsito, desenvolvido pela Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho. Mais de cem escolas estão inscritas para agendar as visitar em 2026.

Para otimizar os atendimentos, a coordenação do Detranzinho abriu uma lista de cadastro reserva para escolas que não conseguiram se inscrever no prazo. “Existem desistências ou escolas que escrevem quantidade menor de alunos, deixando vagas abertas. Por isso, encaixamos as escolas que estão no cadastro reserva”, explica a professora Edna Maria de Souza, coordenadora do Detranzinho.

As inscrições de reserva e informações sobre o programa estão no novo site do Detran-MS (www.detran.ms.gov.br/detranzinho).

O programa foca no ensino de conteúdos e na promoção de atividades relacionadas ao trânsito, segurança e prevenção de sinistros, abordando temas como: pedestres, passageiros e ciclistas; comportamento seguro no trânsito; travessia segura; uso de dispositivos de retenção; regras de circulação; meio ambiente, cidadania e saúde.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

EducaÃ§Ã£o

Detran-MS lanÃ§a curso teÃ³rico de 1Âª habilitaÃ§Ã£o gratuito

Esportes

Aquidauana encerra Estadual em 7º lugar e garante permanÃªncia na SÃ©rie A

Oportunidade

UFMS abre vagas para ResidÃªncia em Engenharia de Software Inteligente

Aulas serÃ£o realizadas em Campo Grande e inscriÃ§Ãµes estÃ£o abertas atÃ© 15 de marÃ§o

Loteria

Mega-Sena acumula e prÃªmio vai a R$ 160 milhÃµes

Publicidade

Recurso

PÃ©-de-Meia: MEC comeÃ§a pagar parcelas incentivo-conclusÃ£o e Enem

ÃšLTIMAS

TrÃ¢nsito

Prefeitura de Bonito restabelece sinalizaÃ§Ã£o em cruzamento

SemÃ¡foro do cruzamento das ruas 29 de Maio e 24 de Fevereiro volta a operar

Data

Corrida e caminhada marcam homenagens a mulheres em Nioaque

Evento serÃ¡ no dia 7 de marÃ§o, com saÃ­da do estÃ¡dio municipal;

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo