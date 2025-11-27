Acessibilidade

27 de Novembro de 2025 • 18:24

Dezembro começa com chuva após dias de calor extremo em Aquidauana

Temperaturas seguem altas até domingo, mas instabilidades devem avançar no início do mês

Redação

Publicado em 27/11/2025 às 18:17

Calor intenso será registrado em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana deve encerrar novembro sob forte calor e começar dezembro com mudança no tempo. Para este sábado (30), a previsão indica mínima de 24°C e máxima de 38°C, ainda com tempo firme. Mas já no domingo, o avanço das instabilidades sobre Mato Grosso do Sul aumenta a chance de pancadas de chuva na região.

A virada do mês marca a chegada do alívio. Para segunda-feira (1º), Aquidauana pode registrar mínima de 25°C e máxima de 36°C, com previsão de chuva mais ampla. O fenômeno está ligado à chegada de uma frente fria e a um sistema de baixa pressão atuando sobre o Paraguai, que devem favorecer tempestades e acumulados significativos de chuva em parte do estado.

Até lá, o calor segue intenso. Entre sexta (28) e domingo (30), Mato Grosso do Sul deve registrar máximas entre 39°C e 40°C, especialmente no Pantanal e no leste do estado. Em Aquidauana, a combinação de temperaturas altas e baixa umidade ajuda a reforçar a sensação de abafamento.

Conforme a meteorologia, o fim de semana ainda terá chuva isolada nas regiões centro, sul, sudoeste e pantaneira. No domingo à tarde, as áreas de instabilidade devem avançar para a faixa leste, ampliando a chance de tempestades com raios e rajadas de vento acima dos 60 km/h.

Com a mudança prevista para o início de dezembro, a expectativa é de chuvas mais frequentes e distribuídas no estado, quebrando o período de alta pressão atmosférica que vinha predominando. A tendência é que o mês comece com um cenário mais úmido, mas ainda com temperaturas elevadas no Pantanal.

