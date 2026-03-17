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Dia "B" da SaÃºde Bucal mobiliza municÃ­pios de MS para tratamento infantil

AlÃ©m do processo restaurador, serÃ£o realizadas aÃ§Ãµes de educaÃ§Ã£o em saÃºde bucal como a escovaÃ§Ã£o dental supervisionada

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 17/03/2026 Ã s 20:40

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Diferente dos procedimentos tradicionais, o mÃ©todo dispensa o uso do motor odontolÃ³gico e Â da anestesia / DivulgaÃ§Ã£o/Governo de MS

Mato Grosso do Sul integra, no próximo dia 20 de março, a mobilização nacional do Dia “B” da Saúde Bucal – Criança Sorridente, iniciativa que reúne estados e municípios em ações voltadas à prevenção e ao cuidado odontológico de crianças em idade escolar. No Estado, a mobilização é coordenada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde.

Além das atividades educativas e preventivas, a edição deste ano traz um diferencial: a ampliação do ART (Tratamento Restaurador Atraumático), uma técnica moderna e minimamente invasiva para o tratamento da cárie dentária que permite levar o atendimento diretamente para dentro das escolas.

De acordo com Lucas Moura, Coordenador de Saúde Bucal da SES, a proposta é fortalecer uma estratégia que alia prevenção e resolutividade no cuidado odontológico infantil.

“O Tratamento Restaurador Atraumático é uma tecnologia simples, moderna e muito eficaz para o controle da cárie. Ao incentivar sua realização nas escolas, ampliamos o acesso das crianças ao tratamento e conseguimos intervir de forma precoce, evitando a progressão da doença e contribuindo para o número de indivíduos sem cárie”, destaca.

Sem motorzinho

Diferente dos procedimentos tradicionais, o método dispensa o uso do motor odontológico e da anestesia. O tratamento é realizado com instrumentos manuais, como a cureta, que remove apenas o tecido cariado. Em seguida, o dente recebe uma restauração com cimento de ionômero de vidro, material restaurador que libera flúor e ajuda a proteger a estrutura dental contra novas lesões.

A estratégia permite que o tratamento seja feito de forma rápida, segura e indolor, ampliando o acesso das crianças ao cuidado odontológico e evitando que pequenas lesões evoluam para problemas mais graves.

Além do processo restaurador, serão realizadas ações de educação em saúde bucal como a escovação dental supervisionada, aplicação tópica de flúor e palestras educativas.

Atenção aos pais e responsáveis: só é atendido quem leva autorização

Como o procedimento envolve intervenção direta na cavidade bucal das crianças, a participação das famílias é fundamental. Por isso, as equipes de saúde também estão reforçando a conscientização dos pais e responsáveis sobre a importância da autorização para que os estudantes possam receber avaliação e, quando necessário, tratamento odontológico no ambiente escolar.

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