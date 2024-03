DIA D: MS participa de mobilização nacional para o combate à Dengue

Prevenção em MS / Divulgação

Por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), o Governo do Estado realiza, neste sábado (2), o Dia D alusivo à Campanha do Ministério da Saúde – ‘Brasil unido contra a dengue’! Com o tema ‘10 minutos contra a dengue’, a mobilização nacional tem como foco a eliminação de criadouros como principal medida de prevenção. A ação acontece de forma simultânea nos 79 municípios do Estado.

Como ação estratégica, a SES, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Batalhão de Polícia Militar de Trânsito da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Defesa Civil e Cosems/MS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso Do Sul), realiza a Blitz Educativa a fim de reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito transmissor, além de orientar a população sobre os cuidados para se evitar acúmulo de lixo e resíduos que possam contribuir para formação de criadouros do mosquito.

Para a secretária de Estado de Saúde em exercício, Dra. Crhistinne Maymone, a mobilização nacional contra a Dengue é um momento de união de forças e convida toda a população a comparecer. “Contamos com o seu apoio, para que você se motive, esteja conosco, mas que também tire 10 minutos do seu dia e verifique todos os locais em sua residência, se não está deixando recipientes e/ou reservatórios de água que possam impactar na propagação da doença. Contamos com você”.

A superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, destaca que este movimento já vem ocorrendo em todos os municípios do Estado. “Nós estamos acompanhando esse cenário no país, e estamos nos preparando e criando ações que possam mitigar a ação dengue em nosso Estado. Por isso, ações como essa ação são de extrema importância e precisamos estar juntos nesta luta diária contra o mosquito”.

A presidente do Cosems/MS, Josiane Oliveira Corrêa, reforça a importância da população na ajuda ao combate ao mosquito. “Mais importante do que impedir a transmissão é não deixar realmente o mosquito nascer. Por isso é importante aproveitarmos esse período em que estamos nas nossas casas para limparmos o nosso quintal e, de certa forma, tentar mitigar a transmissão da dengue no Estado”.

"O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul vem somar forças na conscientização desta ação integrada para o combate à Dengue, Zika e Chikugunya na eliminação de recipientes que acumulem água, impedindo assim, a possibilidade de formação de criadouros do mosquito. Todos estamos nessa guerra juntos”, enfatizou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de MS, Coronel Frederico Reis Pouso Salas.

Para a Tenente Lechuga, do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, é uma grande honra poder participar desse evento de prevenção à Dengue. “Reconhecemos a importância da campanha e estaremos presentes com o intuito de agregar porque entendemos a necessidade da conscientização da população”.