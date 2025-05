Dia D Nacional terá vacinação em drive thru na Capital

Helton Davis

Neste sábado (10), Campo Grande recebe a mobilização do Dia D de Vacinação contra a Influenza, dentro da programação do Dia Nacional prevista pelo Ministério da Saúde. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e conter a disseminação do vírus, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, e estará aberta a toda a população.

Para isso, o Drive-thru de Vacinação no Corpo de Bombeiros será reaberto, proporcionando mais uma opção para a população, principalmente na região Central da cidade. A campanha, que ocorre em todo o país, também acontece na véspera do Dia das Mães, reforçando o convite à população para cuidar da própria saúde e de seus entes queridos.

De acordo com o gerente de Imunização da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Frederico Moraes, a vacinação é fundamental para evitar complicações causadas pela gripe e reduzir a sobrecarga nos serviços de saúde. Ele explica que em Campo Grande a imunização está aberta, por meio de decreto, para toda a população a partir de 6 meses. “Estamos em um período de maior circulação de vírus respiratórios. A vacina é segura, eficaz e salva vidas. Esperamos que a população aproveite o sábado para se proteger e atualizar sua caderneta de vacinação”, destaca.

A vacinação está aberta para toda a população a partir de 6 meses, porém é recomendado que os grupos prioritários se vacinem preferencialmente. São eles: trabalhadores da Saúde; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores dos Correios; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

A SES aplicou mais de 10 mil doses na campanha deste ano e reforça a importância da participação da população neste sábado. A estrutura no quartel dos Bombeiros foi organizada para garantir conforto e agilidade, com fluxo contínuo de atendimento durante todo o dia. A orientação é levar documento com foto, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação.

Serviço

Dia D de Vacinação

Sábado, 10 de maio

Das 8h às 16h

Corpo de Bombeiros Militar – Rua 14 de Julho, n.º 1.502. Centro, Campo Grande MS

Levar documento com foto, CPF e carteira de vacinação (se tiver)

Público-alvo: toda a população a partir de 6 meses