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Homenagem

Dia da Marinha: condecoração reforça parceria entre Sejusp e 6º Distrito Naval

Instituída em 1957, a Medalha do Mérito Tamandaré homenageia o Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, Patrono da Marinha do Brasil

Da redação

Publicado em 12/06/2026 às 15:45

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Divulgação/Governo de MS

A integração entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Marinha do Brasil foi destacada na manhã desta quinta-feira (11), durante a solenidade alusiva ao Dia da Marinha, realizada no Comando do 6º Distrito Naval, em Ladário. Na ocasião, foi entregue a Medalha do Mérito Tamandaré, uma das mais importantes condecorações da Força Naval brasileira.

A honraria foi concedida pelo comandante do 6º Distrito Naval, Contra-Almirante Emerson Augusto Serafim, ao secretário Antonio Carlos Videira, em reconhecimento à contribuição para o fortalecimento das instituições que atuam em prol da segurança, da defesa e do desenvolvimento do país, além da cooperação institucional desenvolvida em Mato Grosso do Sul.

Ao receber a homenagem, o secretário destacou a importância da integração entre as forças de segurança pública e a Marinha do Brasil para a proteção da sociedade sul-mato-grossense.

“Recebo esta honraria com profundo sentimento de gratidão. O trabalho desenvolvido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio de suas instituições vinculadas, é fortalecido pela parceria com a Marinha do Brasil. Essa integração institucional tem reflexos diretos na proteção da população, especialmente em regiões de difícil acesso, como o Pantanal. A Marinha atua como um verdadeiro braço amigo do Estado, prestando apoio em operações de busca e salvamento, no enfrentamento aos incêndios florestais e em diversas ações conjuntas que contribuem para o bem-estar da sociedade”, afirmou.

Instituída em 1957, a Medalha do Mérito Tamandaré homenageia o Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, Patrono da Marinha do Brasil, reconhecido por sua dedicação à defesa nacional e à consolidação da Força Naval brasileira. A entrega da medalha foi realizada no Dia da Marinha – 11 de junho, data que relembra a vitória brasileira na Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida em 1865, durante a Guerra da Tríplice Aliança, considerada um dos marcos mais importantes da história naval do país.

Comando do 6º Distrito Naval

Com sede em Ladário, o Comando do 6º Distrito Naval é responsável pela defesa da fronteira oeste brasileira e desempenha papel estratégico na proteção das hidrovias da região pantaneira. Entre suas atribuições estão a fiscalização do tráfego aquaviário, o combate aos crimes transfronteiriços, as operações de busca e salvamento e a realização de ações cívico-sociais voltadas ao atendimento de comunidades ribeirinhas.

A atuação integrada entre a Marinha do Brasil e a Sejusp tem sido fundamental para ampliar a capacidade de resposta em situações de emergência, fortalecer as ações de preservação ambiental e garantir maior segurança à população sul-mato-grossense.

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