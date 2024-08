Dia de Combate à Poluição reforça compromisso do TJMS com a sustentabilidade

Divulgação

O Dia de Combate à Poluição é comemorado anualmente no dia 14 de agosto e tem por objetivo conscientizar a sociedade sobre seus efeitos prejudiciais no meio ambiente bem como incentivar o debate sobre as ações efetivas para reduzi-la.

De acordo com a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que define a Política Nacional de Meio Ambiente, poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.

Para combater a poluição é necessário, além de políticas públicas, que a sociedade também contribua com a preservação do meio ambiente e o combate à poluição, adotando atitudes simples tais como separar o lixo reciclável, reduzir o consumo de copos plásticos descartáveis, o descarte adequado de pilhas e baterias, a troca de sacolas plásticas por sacolas retornáveis, o plantio de árvores, o uso de meios de transporte sustentáveis, entre outros.

Sustentabilidade no TJMS – A Coordenadoria de Gestão Sustentável e Acessibilidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul tem realizado ações para incentivar a sustentabilidade no ambiente de trabalho, conscientizando magistrados, servidores e colaboradores. Dentre elas, destaca-se o projeto ‘Desafio Sustentável’ (https://tjmss.sharepoint.com/sites/desafiosustentavel). Conheça mais a Coordenadoria acessando o site https://www5.tjms.jus.br/planejamento/coordenadoria-sustentabilidade-acessibilidade.php.

Em 2022 o TJMS deu início à instalação do sistema de energia fotovoltaica. A primeira etapa desse processo sustentável contemplou a instalação de 50 sistemas de geração em 49 comarcas do Estado.

Este ano, com a conclusão da usina fotovoltaica durante a presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, o Poder Judiciário de MS torna-se referência em energia limpa, compensando 100% da eletricidade consumida. Até a energia consumida pelos prédios da justiça terá como matéria-prima a captação de luz do sol. Uma economia anual estimada em mais de R$ 4,8 milhões.