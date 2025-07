Dia de Nossa Senhora do Carmo é celebrado com fé, história e festa em Miranda

Igreja Matriz de Miranda / Divulgação

Erguido às margens do Rio Paraguai em 1775, o Forte de Coimbra carrega relatos de supostos milagres atribuídos à santa, que se tornou símbolo de proteção para a guarnição local. O mais conhecido ocorreu em 17 de setembro de 1801, quando um ataque de tropas espanholas, muito superiores em número e armamento, foi interrompido após a aparição da imagem da santa na entrada do forte. Segundo relatos históricos, os espanhóis desistiram da ocupação e recuaram.

Na próxima quarta-feira, 16 de julho, a Igreja Católica celebra o Dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Miranda e do histórico Forte de Coimbra, em Mato Grosso do Sul. A data marca não apenas a devoção religiosa, mas também episódios que integram a história militar e cultural do estado.

Outro episódio marcante teria ocorrido em 28 de dezembro de 1864, durante a Guerra do Paraguai. Mesmo com um contingente muito menor, os defensores brasileiros resistiram por dois dias. A batalha cessou, segundo testemunhos da época, após a imagem de Nossa Senhora do Carmo ser exibida nas muralhas, levando os inimigos a suspenderem o ataque e permitindo a fuga dos sobreviventes. Hoje, uma escultura da santa em concreto permanece no local, voltada para o rio, como símbolo de fé e resistência.

Além de sua importância histórica, a devoção a Nossa Senhora do Carmo é viva em Miranda, onde ela também é considerada padroeira. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, construída em 1931, é um dos marcos arquitetônicos do município, localizada em frente à Praça Agenor Carrilho.

Festa celebra a padroeira

Para marcar a data, a paróquia de Miranda promove uma festa popular nesta quarta-feira (16), a partir das 10h, no salão paroquial. A programação inclui show ao vivo, música, comidas, bebidas e sorteios com mais de R$ 15 mil em prêmios.

