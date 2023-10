Dia do Profissional Secretariado pode ser instituído em Mato Grosso do Sul

O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos) apresentou nesta manhã (3), durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Projeto de Lei que institui o Dia Estadual do Profissional Secretariado, e dá outras providências.

A data será comemorada anualmente no dia 30 de setembro e fará e integrará o Anexo do Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, conforme disposto na Lei 3945/2010. Considera-se profissional secretariados os reconhecidos pela Lei Federal 7377, de 30 de setembro de 1985.

“Essa reivindicação chegou ao nosso gabinete pela ex-colega de faculdade, Aline Maruzzi, que atua na condição de secretária há mais de 28 anos. Profissional com formação superior, concluiu o Master of Business Administration [MBA] em Assessoria Executiva e mestrado em Assessoria de Administração, sendo posteriormente, em 2015, investida no cargo de secretária executiva no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia [IFMS], aqui em nossa capital”, justifica o autor da matéria.