Dia mundial do diabetes: diagnóstico tardio pode ser fatal

Uma pesquisa global da Federação Internacional de Diabetes revela que 72% das pessoas que vivem com diabetes só receberam o diagnóstico porque tinham pelo menos uma das complicações relacionadas – como perda de visão, danos nos nervos ou doenças cardíacas.

Sete em cada dez pessoas que vivem com diabetes (72%) só descobriram que tinham diabetes após desenvolverem complicações associadas à doença. Além disso, quase todos (94%) dos entrevistados tiveram uma ou mais complicações do diabetes durante o curso de sua vida com diabetes. As descobertas vêm de pesquisas globais realizadas recentemente pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) antes do Dia Mundial do Diabetes, na terça-feira, 14 de novembro. O inquérito foi realizado entre pessoas que vivem com diabetes na África, Ásia, Europa e América do Sul para compreender o nível de sensibilização e o impacto das complicações relacionadas com a diabetes.

As complicações relacionadas ao diabetes podem ser graves e, em alguns casos, fatais. Eles incluem danos ao coração, olhos, rins e pés. O risco de complicações coloca um estresse significativo nas pessoas que vivem com diabetes. Mais da metade (55%) dos entrevistados dizem que se preocupam na maioria dos dias com o desenvolvimento de complicações relacionadas ao diabetes.

O risco de complicações pode ser significativamente reduzido através da detecção precoce, tratamento oportuno e autocuidado informado. Quando questionados sobre a prevenção das complicações, quatro em cada cinco entrevistados (84%) acreditam que poderiam ter feito mais; perto de dois terços (62%) pensam que o seu prestador de cuidados de saúde poderia ter feito mais.

Comentando os resultados da pesquisa, o presidente da IDF, Professor Akhtar Hussain, disse:



É preciso fazer mais para melhorar a conscientização sobre o diabetes e fornecer educação para apoiar a detecção precoce e o tratamento de complicações. O que aprendemos oferece um lembrete claro de que o diabetes muitas vezes passa despercebido até que uma ou mais complicações estejam presentes. Sabemos que, com a informação e os cuidados adequados, as pessoas que vivem com diabetes podem reduzir significativamente o risco de complicações. Além disso, existem medidas que as pessoas em risco de diabetes tipo 2 podem tomar para retardar ou prevenir completamente o aparecimento da doença. É fundamental conhecer o seu nível de risco, saber o que deve procurar e saber como responder.

Existem vários fatores de risco que aumentam a chance de desenvolver diabetes tipo 2. Estes incluem histórico familiar, peso, idade, etnia, inatividade e diabetes durante a gravidez, alguns dos quais podem ser reduzidos através de hábitos alimentares saudáveis e atividade física. Melhorar a compreensão e a sensibilização para os factores de risco é, portanto, importante para apoiar a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento atempado.

A diabetes tipo 2, que representa mais de 90% de toda a diabetes, muitas vezes desenvolve-se silenciosamente, com sintomas que passam despercebidos. Como resultado, muitas pessoas com esta doença, mais de 50% em alguns países, não são diagnosticadas e, como sugere a investigação, as complicações já estão presentes. As complicações mais comuns experimentadas entre os entrevistados foram problemas nos olhos (46%), nos pés (38%) e na saúde bucal (37%).

O professor Hussain acrescentou:

Para aqueles que não têm acesso ao apoio adequado, a diabetes e as suas complicações podem ter um impacto sério na vida quotidiana e até constituir uma ameaça à vida. É por isso que a IDF está empenhada em melhorar a sensibilização sobre a melhor forma de gerir a doença, ajudando as pessoas com diabetes a compreender o seu risco e melhorando o acesso aos melhores cuidados disponíveis. Os profissionais de saúde devem estar equipados com conhecimentos e recursos para diagnosticar precocemente a diabetes e fornecer apoio adequado.

Neste Dia Mundial da Diabetes, a IDF apela às pessoas para que aprendam sobre o seu risco de diabetes tipo 2 e aos governos de todo o mundo para que dediquem recursos suficientes para melhorar o acesso ao diagnóstico e cuidados da diabetes.

Metodologia e amostra

A Federação Internacional de Diabetes contratou a Arlington Research, uma agência independente de pesquisa de mercado, para realizar uma pesquisa on-line global de 700 adultos que vivem com diabetes em todo o mundo, incluindo Espanha, Brasil, México, Paquistão, Índia, China e Nigéria.

*As informações são da Federação Mundial do Diabetes.