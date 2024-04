Dia Nacional da Libras: Celebrando a Comunicação e a Inclusão

Divulgação

Hoje, 24 de abril, celebramos o Dia Nacional da Libras, a Língua Brasileira de Sinais. Esta é uma data para reconhecer e valorizar a importância dessa língua, que permite a comunicação e a expressão da comunidade surda no Brasil.



A Libras desempenha um papel crucial na promoção da inclusão e da diversidade, possibilitando que pessoas surdas se comuniquem de forma eficaz e participem plenamente da sociedade. É essencial reconhecer que a comunicação é um direito de todos, e a Libras desempenha um papel fundamental nesse processo.



Neste Dia Nacional da Libras, convidamos a todos a promover a inclusão e a diversidade, respeitando e aprendendo mais sobre esta língua. É uma oportunidade para fortalecermos os laços de comunicação e compreensão entre diferentes comunidades.



Para aqueles que desejam saber mais sobre a Lei Federal nº 13.055/2014 e o Dia Nacional da Libras, recomendamos acessar o site oficial do Planalto, onde é possível encontrar o texto completo da lei. Além disso, o site do INES oferece mais detalhes sobre a história da Libras e a importância do seu reconhecimento.



Vamos celebrar o Dia Nacional da Libras com alegria e comprometimento em promover uma sociedade mais inclusiva e acessível para todos.

