"Diálogo com o Gestor" discute desenvolvimento da 1ª infância em MS

O projeto “Diálogo com o Gestor”, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), esteve em Dourados (15) e Amambai (13), reunindo cerca de 600 participantes, entre prefeitos, autoridades e representantes da sociedade civil. O objetivo é discutir estratégias e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral da criança na primeira infância.

Em Dourados, o encontro ocorreu na Unigran e contou com palestras sobre PPA, licitações, boas práticas e o Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância. Oficinas práticas apresentaram ferramentas do TCE, como o sistema e-Sfinge, que apoia a transparência e eficiência na gestão pública.

O prefeito de Dourados, Marçal de Souza, e o prefeito de Amambai, Sérgio Diozebio Barbosa, destacaram a importância do diálogo com o Tribunal para fortalecer a gestão e a correta aplicação dos recursos públicos.

Nos dois encontros, gestores e profissionais puderam tirar dúvidas e receber orientações técnicas, reforçando o papel do TCE-MS como parceiro da administração pública na promoção de políticas voltadas à primeira infância.

