Diretores eleitos da Rede Estadual em Aquidauana são homenageados

Na Sessão Legislativa realizada na noite de ontem, terça-feira (05) no Plenário Estevão Alves Corrêa da Câmara o vereador Clériton Alvarenga Ferreira apresentou nos expressos termos do dispositivo no inciso V, do § 1°, do art.168, do Regimento Interno, Moção de Aplauso pela eleição de diretores das escolas públicas estaduais de Aquidauana.

A intenção foi a de parabenizar com honra as diretoras e seus adjuntos pelas eleições realizadas para diretores das escolas públicas estaduais localizadas no município de Aquidauana que ocorreram no último dia 30.

O vereador professor Clériton justificou afirmando que a democracia é essencial para que construamos perspectivas verdadeiras e possíveis de educação de qualidade, referenciada pela capacidade de gerir políticas públicas a favor dos nossos educandos. “Esperamos que se entenda a necessidade da educação como prioridade, garantindo formação inicial e continuada, condições e infraestruturas dignas, frisou o parlamentar.

Os diretores eleitos neste pleito merecem a homenagem, pois representam a decisão de assumir compromissos com a educação de qualidade.

Os homenageados foram a diretora eleita na Escola Estadual Doris Mendes Trindade, professora Marinete dos Santos Batista Silva e o diretor adjunto Allan Paulo Vieira de Almeida; a diretora Meire Aparecida Lima do Espírito Santo da Costa da Escola Estadual Marly Russo Rodrigues e diretora adjunta Nalygia de Oliveira Vigue; Cristiane Niz Barcelos diretora eleita da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro e diretora adjunta Maria Inês Mendes Garajo Ribeiro, diretora Nilda Fátima Moraes de Oliveira Silva da Escola Estadual Cândido Mariano, diretor adjunto Adauto Metran de Oliveira.

Ao final, o vereador Clériton Alvarenga, parabenizou os eleitos e acrescentou: “Estamos juntos para que como Anísio Teixeira tecermos a teia de que Educar é crescer. E crescer é viver. Educação é assim, vida no sentido mais autêntico da palavra”.

A Moção de Aplauso de autoria do vereador professor Clériton em homenagem aos diretores eleitos foi submetida a votação e aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na Sessão Legislativa e em seguida entregue em ato solene aos homenageados.