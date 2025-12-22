Do MS, Bell Éter chega à final do The Voice Brasil

A grande final do The Voice Brasil 2025 está marcada para 22 de dezembro, e a expectativa é que o apoio popular seja decisivo nesse momento histórico da carreira da artista.
A cantora Bell Éter, natural e criada em Campo Grande (MS), se tornou exemplo de perseverança e talento ao conquistar um lugar na grande final do The Voice Brasil 2025, reality musical exibido pelo SBT e Disney+. A competição, que reúne vozes marcantes de todo o país, agora entra na fase decisiva — e Bell busca o apoio massivo do público de Mato Grosso do Sul para alcançar a vitória.
Antes mesmo de sua participação no programa, Bell percorreu um caminho de dedicação e luta pela música. Criada no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande, ela decidiu ir além das oportunidades limitadas em sua cidade, levando sua voz a diferentes públicos e cenários. Para buscar visibilidade, o artista independente chegou a se apresentar na movimentada Avenida Paulista, em São Paulo, atraindo a atenção de passantes e emocionando quem a ouvia tocar e cantar nas ruas da maior metrópole do país.
No palco do The Voice Brasil, Bell Éter brilhou desde sua estreia, emocionando jurados e público com sua interpretação de “Love in the Dark”, de Adele, o que garantiu sua entrada no Time Duda Beat e provocou reações calorosas da artista técnica.
Ao longo da disputa, a cantora mostrou versatilidade, presença de palco e identidade musical em performances que foram além do talento vocal — foram verdadeiras declarações de personalidade artística.
Agora, representando com orgulho o estado de Mato Grosso do Sul em nível nacional, Bell Éter convoca especialmente os sul-mato-grossenses para apoiar sua trajetória. “Meu sonho é emocionar as pessoas e fazer história com minha música. Estou aqui para representar Campo Grande e todo o Mato Grosso do Sul”, afirmou em entrevistas recentes — um convite para que a comunidade local se una nesta reta final.
A grande final do The Voice Brasil 2025 está marcada para 22 de dezembro, e a expectativa é que o apoio popular seja decisivo nesse momento histórico da carreira da artista.
Transmissão ao vivo no SBT e na Disney +, às 22:30 horário de Brasília e 21:30 horário do MS. A votação acontecerá durante a transmissão, então para votar é muito importante assistir ao vivo.
