Do voto impresso às urnas: Professor Norton participou da história eleitoral de Aquidauana

Voluntário se emocionou ao lembrar da tragetória / O Pantaneiro

O engenheiro-agrônomo e professor Dr. Norton Hayd Rego tem se dedicado há 30 anos ao serviço voluntário como mesário nas eleições de Aquidauana. Desde 1994, ele se posiciona nas urnas, contribuindo para o processo democrático e celebrando a importância da participação cidadã. A participação no processo eleitoral da cidade se repetiu nas eleições municipais do último domingo, 6.

Em uma emocionante entrevista ao jornal O Pantaneiro, Dr. Norton expressou sua gratidão e alegria por ter sido parte dessa trajetória. “É gratificante, fico até emocionado. É muito bom ver que a gente lutou por isso. Esse trabalho é um momento nosso como cidadão, eleitor, contribuindo para nossa sociedade ser cada vez mais democrática”, disse ele, com lágrimas nos olhos.

O professor destacou o orgulho de ver sua filha seguindo seus passos como mesária, reforçando a tradição familiar de engajamento cívico. “Minha filha também é mesária, contribuindo para o processo democrático”, afirmou, evidenciando a importância da continuidade desse compromisso intergeracional.

Dr. Norton também refletiu sobre as mudanças no sistema eleitoral ao longo das últimas três décadas. “Desde que evoluímos do voto em papel para as urnas seguras de hoje, fico muito feliz em ter participado dessa história”, comentou, reconhecendo os avanços tecnológicos que tornam as eleições mais seguras e confiáveis.

Ele ainda compartilhou suas experiências em tempos difíceis, quando a população não tinha a liberdade de escolher seus representantes. “Eu passei pelo momento em que não escolhíamos nossos representantes, então essa luta pela democracia valeu a pena”, afirmou, sublinhando seu empenho em garantir que as futuras gerações tenham o direito de votar e ser votadas.