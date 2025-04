Doação de pães produzidos em presídio chega a quase 1 milhão na Capital

Agepen, Comunicação

A Padaria da Liberdade, instalada no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira – unidade masculina de regime semiaberto da capital –, está prestes a atingir a expressiva marca de 1 milhão de pães doados às instituições beneficentes de Campo Grande.

Com produção diária de milhares de pães, o feito será alcançado em maio deste ano, após quase quatro anos de funcionamento, unindo trabalho prisional, ressocialização e solidariedade em benefício da sociedade.

A padaria é um exemplo de como o trabalho prisional, fomentado pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), pode transformar vidas e gerar impacto positivo na sociedade.

Criado em 2021 por iniciativa do juiz Albino Coimbra Neto, da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, o projeto é autossustentável e teve financiamento inicial com recursos provenientes de um desconto de 10% nos salários dos presos que trabalham por meio de convênios.

“Esse mecanismo garante que o preso cumpra sua pena de forma adequada. Ele exerce uma atividade produtiva, e com isso gera benefícios concretos à sociedade”, destaca o juiz Albino Coimbra Neto.

Hoje, sete reeducandos atuam na produção da padaria, e são remunerados com um salário mínimo, como prevê o modelo de parceria com empresas que utilizam mão de obra prisional. Todos os internos passam por capacitação profissional, com cursos de panificação, confeitaria e manipulação de alimentos, oferecidos por meio de parceria com o Senac. Ao final, recebem certificação válida para ingresso no mercado de trabalho.

Produção, doação e transformação social

Em funcionamento há quatro anos, a Padaria da Liberdade fabrica atualmente cerca de 5 mil pães por dia, número que será ampliado para até 7 mil com a recente expansão da estrutura e do maquinário. Parte dessa produção é vendida para empresas terceirizadas responsáveis pela alimentação em três unidades prisionais da capital. A outra parte é doada a instituições que atendem populações em situação de vulnerabilidade.

