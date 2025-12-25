Acessibilidade

25 de Dezembro de 2025 • 15:53

Trânsito

Dobra o número de veículos recuperados pelo Detran-MS nas rodovias

Em 2025, foram 95 veículos entregues de volta aos seus proprietários

Da redação

Publicado em 25/12/2025 às 15:30

Rodrigo Maia/ Detran MS

Levantamento feito pela Gerência Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário (GPAV) do Detran-MS mostra que o número de veículos recuperados nas rodovias de Mato Grosso do Sul dobrou em relação ao ano passado. Em 2024, ano de inauguração do Centro Integrado de Segurança Viária (CISV) foram recuperados 47 veículos nas rodovias, já esse ano de 2025, foram 95 veículos entregues de volta aos seus proprietários.

Além disso, a GPAV abordou quase 41 mil veículos, realizando mais de 40 mil testes de bafômetros. Um número ainda preocupante durante as fiscalizações é o de pessoas dirigindo sem possuir CNH, foram 14.500 flagrantes.

Também continua chamando a atenção o alto o número de infrações como: falar ao celular dirigindo, manusear o celular enquanto dirige, ultrapassar em faixa contínua e transportar crianças de modo que não estejam em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro.

O Gerente de Fiscalização e Patrulhamento Viário fez um balanço dos números em 2025 e falou sobre o que espera para 2026.

“Nós verificamos que foi muito positivo o nosso trabalho onde conseguimos ampliar o nosso leque de atuação no estado e isso está corroborando para uma nova unidade operacional em 2026 que vai ser em Nova Andradina. Vamos continuar o trabalho árduo de educação e fiscalização para que garanta a vida das pessoas nas vias públicas".

A GPAV é composta atualmente por 4 unidades operacionais: Campo Grande, Dourados, Aquidauana e Naviraí.

