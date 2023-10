DOF conclui primeiro curso policial voltado para atividade de inteligência em fronteira

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizou nesta semana a formatura do I CEIFron (Curso de Especialização em Inteligência Policial de Fronteira). Este é o primeiro curso realizado pela unidade voltado à qualificação dos profissionais que trabalham na Atividade de Inteligência na região de fronteira.

O I CEIFron teve início no dia 8 maio e término no dia 2 de outubro. Participaram desta primeira edição apenas policiais militares do DOF, lotados na Coordenadoria de Inteligência. O curso foi dividido em módulos, com 13 disciplinas e carga horária de 360 horas/aulas.

Um dos objetivos do curso foi agregar o conhecimento já adquirido pelos policiais do DOF, por meio de capacitações em outras agências de Inteligência do estado e do país, somada as suas expertises únicas do terreno, para criar uma doutrina de inteligência própria do Departamento.

Além disso, o curso preparou os operadores na produção de conhecimentos acerca dos modus operandi das organizações criminosas, movimentos sociais, dentre outros que atuam na faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai e Bolívia.

Neste período de curso, os policiais subsidiaram as equipes ostensivas do DOF tendo como resultado a apreensão de mais de 31 toneladas de drogas, 140 mil pacotes de cigarros contrabandeados, além da prisão de 47 pessoas e na apreensão de 68 veículos envolvidos em práticas criminosas.