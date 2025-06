Dois morrem em acidente na na BR-262 que deixou caminhão em chamas

O incêndio na carreta mobilizou os bombeiros para o controle das chamas, evitando que o fogo se alastrasse pela vegetação às margens da rodovia / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um gravíssimo acidente de trânsito foi registrado, no sábado, 28, na rodovia BR-262, cerca de 4 km após a região do Agachi, sentido Corumbá, entre Aquidauana e Miranda, deixando duas pessoas mortas e um congestionamento de aproximadamente 3 quilômetros no local no local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o acidente ocorreu quando dois carros de passeio colidiram frontalmente em uma subida e, em seguida, uma carreta carregada de carvão mineral se envolveu e pegou fogo na rodovia.

O motorista da carreta conseguiu sobreviver, mas os motoristas dos dois carros não resistiram e morreram carbonizados no local. Os nomes das vítimas não foram oficialmente divulgados até a manhã deste domingo.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente e, ao chegarem ao local, também encontraram outra ocorrência próxima, onde prestaram atendimento a um homem de 34 anos, que conduzia um caminhão e sofreu cortes no joelho direito e escoriações após uma colisão traseira. Ele foi imobilizado e encaminhado ao hospital de Miranda, consciente e orientado, para avaliação médica.

O incêndio na carreta mobilizou os bombeiros para o controle das chamas, evitando que o fogo se alastrasse pela vegetação às margens da rodovia. O trânsito permaneceu interditado por horas para os trabalhos de resgate, perícia e remoção dos veículos, gerando filas de cerca de 3 quilômetros nos dois sentidos da rodovia BR-262.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!