Dois morrem em colisão de três carretas na MS-276

Acidente deixou rastro de destruíção / Nova Notícias

Dois motoristas morreram em um grave acidente com três carretas na MS-276, em Batayporã, na madrugada deste domingo, 25). Uma das vítimas foi carbonizada e a pista ficou interditada com os veículos destruídos.

Segundo o site Nova Notícias, duas carretas Mercedes Benz carregadas de soja seguindo no mesmo sentido, enquanto uma Scania sem carregamento no sentido contrário. O acidente acontece no km 180. Ainda não se sabe o que teria causado a batida.

O motorista da Scania morreu carbonizado na cabine também enquanto o outro condutor não resistiu aos ferimentos após o veículo tombar na rodovia. O terceiro conseguiu para a 500 metros, sem ferimentos.



Equipes da PMR (Polícia Militar Rodoviária), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e peritos se deslocaram para o local. O trânsito está fechado, com previsão de ser liberado após o almoço.