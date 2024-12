Dom João Gilberto de Moura é nomeado Bispo de Lins

Diocese de Marília

Após mais de 10 anos a frente da Diocese de Jardim, o Papa Francisco nomeou, em outubro, Dom João Gilberto de Moura como novo bispo da Diocese de Lins, no interior de São Paulo. A decisão foi anunciada pelo Vaticano, que confirmou a escolha do religioso para assumir a liderança da diocese paulista.



Dom João Gilberto de Moura, tem vasta experiência pastoral e é conhecido por sua atuação em diversas frentes da Igreja Católica, com destaque para o trabalho com a juventude e a promoção da evangelização.



A cerimônia de posse do novo bispo ocorreu na noite de sábado (14) com a presença de caravanas de diversas cidades do Mato Grosso do Sul.



Com a nomeação, a Diocese de Lins inicia um novo ciclo sob a liderança de Dom João, que deve seguir o exemplo de seus predecessores, mas com sua própria visão e missão para o futuro da Igreja na região.







Biografia de Dom João Gilberto de Moura



Dom João Gilberto de Moura, novo bispo nomeado para a Diocese de Lins (SP), nasceu em 21 de novembro de 1963. Natural de Minas Gerais, ele teve uma formação sólida e dedicada na Igreja Católica, com destaque para sua trajetória acadêmica e pastoral. Dom João iniciou seus estudos de Filosofia no Seminário Maria Imaculada de Araxá, em Minas Gerais, e se formou em Teologia por meio de três importantes instituições: o Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto, o Seminário Maria Imaculada em Brodowski (SP) e a Faculdade Nossa Senhora Assunção, em São Paulo.



Sua vida pastoral teve início na Diocese de Ituiutaba, onde desempenhou diversas funções de grande responsabilidade. Começou como Vigário Paroquial da Catedral de São José em 1996, além de exercer a função de Reitor do Seminário Santo Cura’D Ars no mesmo ano. Em sua atuação, também coordenou a Pastoral Vocacional (1996-1997) e foi Assistente Eclesiástico do Movimento Serra (1996-1999). De 1997 a 2002, foi Pároco da Paróquia Cristo Rei, em Centralina, e coordenou a Pastoral da Criança na diocese.



Dom João continuou sua trajetória como Pároco da Paróquia São Francisco de Assis, em Ituiutaba, onde permaneceu até 2008. Durante esse período, também representou os presbíteros de 1997 a 2003 e atuou como Juiz da Câmara de Instrução Processual de Ituiutaba de 2000 a 2013. Entre outras funções, foi Chanceler do Bispado (2002-2006), Coordenador Regional da Pastoral da Criança e Vigário Geral da Diocese (2006-2007).







Em 2008, foi nomeado Pároco da Paróquia São José – Sé Catedral, e reeleito Vigário Geral da Diocese, cargo que ocupou até 2013. Sua liderança e dedicação à diocese o tornaram uma figura chave em sua região, sendo nomeado Administrador Diocesano "sede vacante" de Ituiutaba em 2007.



Aos 49 anos, Dom João Gilberto recebeu sua nomeação pelo Papa Francisco, em julho de 2013, para ser bispo da Diocese de Jardim, no estado de Mato Grosso do Sul. Essa nomeação marcou um novo capítulo em sua vida pastoral, permitindo-lhe expandir ainda mais sua atuação e liderança na Igreja Católica.



Agora, em 2024, com sua nomeação para a Diocese de Lins, Dom João traz consigo uma vasta experiência pastoral, marcada por sua dedicação ao trabalho com as comunidades e seu compromisso com a evangelização e a formação de novos vocacionados. Ele assume com entusiasmo os desafios de sua nova missão, com a expectativa de continuar seu trabalho de liderança e serviço à Igreja.







Saudação ao novo bispo de Lins



Estimado irmão no episcopado, Dom João Gilberto de Moura



É com grande alegria e gratidão que a Presidência da CNBB recebeu a notícia de sua nomeação como novo bispo da diocese de Lins, em São Paulo. O anúncio do Papa Francisco reflete não apenas a confiança da Igreja no Brasil em sua trajetória de fé e dedicação pastoral, mas também a esperança renovada para a comunidade que agora irá guiar.



Sabemos que o senhor, Dom João, traz consigo uma rica experiência e um profundo compromisso com o evangelho, sempre pautado pelo amor e pelo serviço aos irmãos. Sua liderança será, sem dúvida, uma bênção para a diocese de Lins, promovendo o crescimento espiritual e a unidade entre os fiéis.



Desejamo-lhes uma missão frutífera, repleta de sabedoria e inspiração, enquanto se dedica ao cuidado pastoral e à promoção da justiça e da paz. Que o Espírito Santo ilumine seus passos e que a Igreja Particular de Lins o acolha com carinho e respeito.







Em Cristo,



Dom Jaime Spengler

Arcebispo da arquidiocese de Porto Alegre – RS

Presidente da CNBB



Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo da arquidiocese de Goiânia – GO

1º Vice- presidente da CNBB



Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo da arquidiocese de Olinda e Recife – PE

2º Vice-presidente da CNBB



Dom Ricardo Hoepers

Bispo auxiliar da arquidiocese de Brasília – DF

Secretário-geral da CNBB