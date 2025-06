Domingo em Aquidauana terá calor e possibilidade de chuvas isoladas

O Pantaneiro

A previsão do tempo para este domingo (8) em Aquidauana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica um dia de calor com instabilidade.



Os termômetros devem variar entre 19°C (mínima) e 33°C (máxima). A manhã começa com chuva tímida, e no período da tarde e da noite há possibilidade de chuvas isoladas, típicas de dias abafados.



Apesar da possibilidade de precipitação, o calor deve predominar, exigindo atenção à hidratação e proteção solar. A população também deve estar atenta às mudanças rápidas no clima, comuns nesta época de transição.

