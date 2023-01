Domingo será de calor de 31°C e chance de chuvas

Tempo chuvoso em Aquidauana / (Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro)

Aquidauana terá mais um dia típico de verão neste domingo (29), com sol e chuva. A temperatura varia de 23°C a 31°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), previsão é de sol, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca e moderada, podendo ter tempestades com raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões Centro-Norte do Estado.

Os ventos atuam de norte com valores entre 30 e 50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Campo Grande tem previsão de temperatura de 22°C (mínima) a 28°C (máxima). Já Dourados varia de 22°C e 32°C. Na região do Pantanal, em Corumbá, a máxima será de 28°C e mínima de 22°C. As três citadas têm possibilidade de chuva ao longo do dia.

Já em Três Lagoas a máxima pode chegar a 31°C, com mínima de 23°C. Na região Norte, em Coxim, a variação fica entre 22°C (mínima) e 30°C (máxima). No extremo sul do Estado, em Iguatemi, a máxima chega a 34°C e a mínima em 23°C.