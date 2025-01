Domingo será de calor e com chance de chuva em Aquidauana

Manhã de sol em Aquidauana / O Pantaneiro

O domingo, 5, em Aquidauana será marcado por calor e possibilidade de chuvas. A previsão para grande parte do Estado de Mato Grosso do Sul indica predomínio de sol, com variação de nebulosidade.

No entanto, nas regiões Centro-Norte, Pantaneira e Bolsão, há chance de chuvas de intensidade fraca a moderada, devido ao avanço de uma frente fria. Existe a possibilidade de ocorrência de chuvas mais fortes e tempestades acompanhadas de raios em algumas áreas.

As temperaturas para o domingo deverão variar entre mínimas de 18°C a 22°C e máximas de 31°C a 32°C em várias regiões do Estado. Em Campo Grande, a mínima ficará entre 20°C e 22°C, e a máxima poderá alcançar 31°C.

Moradores de Aquidauana e outras regiões devem ficar atentos à possibilidade de mudanças climáticas ao longo do dia.